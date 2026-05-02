Тайна красноярской тайги: исчезновение семьи Усольцевых и частные интересы

Семь месяцев поисков семьи Усольцевых не принесли результатов. Расследование выявило связь исчезновения с частными охотничьими угодьями и деловыми интересами, в которых замешаны бывшие бизнес-партнеры Сергея Усольцева и влиятельные предприниматели региона.

Тайна исчезновения семьи Усольцевы х в красноярской тайге продолжает оставаться неразгаданной спустя семь месяцев. Поиски Сергея, Ирины и Арины Усольцевы х не принесли результатов, однако расследование выявило ряд странных и тревожных фактов, указывающих на то, что их поездка в посёлок Кутурчин могла быть связана не только с туризмом.

Ключевым моментом является то, что территория, где предположительно пропала семья, представляет собой частные охотничьи угодья, принадлежащие двум компаниям – «Фирма Рэгги» и «Ангул». Эти компании владеют огромными лесными массивами общей площадью около 85 тысяч гектаров на 49 лет, согласно данным Рослесинфорга. Учредителями «Фирмы Рэгги» являются три человека, включая Евгения Кудряшова, директора турбазы «Геосфера», где Усольцевы провели последнюю ночь перед исчезновением.

«Ангул» же связан с золотодобывающей компанией и имеет в своих бывших учредителях Александра Кучерова – давнего бизнес-партнера Сергея Усольцева. Кучеров также владеет компанией «Альф-Красноярск» с охотничьими угодьями в том же районе. Эта сложная сеть связей вызывает вопросы о цели визита Усольцевых и возможных деловых интересах, которые могли привести их в Кутурчин. По словам инспектора Госохотнадзора, наличие фотоловушек на этой территории неизвестно, поскольку она является частной.

Это затрудняет установление точного маршрута передвижения семьи и поиск возможных свидетелей. Особое внимание привлекает противоречивая информация о посещении Усольцевыми бани на турбазе «Геосфера». Сначала администратор турбазы отрицал заказ бани, но затем директор Кудряшов заявил, что лично топил баню для семьи в своем доме. Это указывает на более тесные отношения между Усольцевыми и Кудряшовым, чем просто клиентские.

Возможно, в бане проходили деловые переговоры с участием Кучерова и других влиятельных лиц, связанных с добычей золота и другими видами бизнеса в Партизанском районе. Эти люди, по сути, являются неофициальными хозяевами района и могут обладать информацией об исчезновении семьи Усольцевых. Версия о деловом визите становится все более вероятной, учитывая сложную структуру владения землей и бизнеса в этом регионе. Поиск истины осложняется тем, что ключевые фигуры, возможно, заинтересованы в сокрытии информации и препятствуют расследованию.

Необходимо тщательное изучение всех связей и финансовых операций, чтобы установить истинные причины исчезновения семьи Усольцевых и привлечь виновных к ответственности. Расследование должно охватить не только поисковые мероприятия, но и анализ деловых отношений, финансовых транзакций и возможных конфликтов интересов, связанных с деятельностью «Фирмы Рэгги», «Ангула» и других компаний, работающих в этом районе





