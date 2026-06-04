Тайна смерти Барри и Хани Шерман: расследование, наследство и версии через девять лет

Расследование двойного убийства основателя фармпроизводителя дженериков Барри Шермана и его жены в Торонто в 2017 году зашло в тупик. Несмотря на награду в 35 миллионов долларов, использование ИИ и ожесточенные наследственные споры среди детей, главный вопрос о том, кто стоял за преступлением, остается без ответа. Статья анализирует ключевые версии: семейный заговор, месть конкурентов или обидженных родственников.
В декабре 2017 года Канада была потрясена находкой тел двух самых влиятельных фигурантов бизнеса и общества в самом богатом районе Торонто , Норт-Йорке. В собственном особняке на Олд Колони Роуд были обнаружены мертвыми 75-летний Барри Шерман , основатель гигантской фармацевтической империи по производству дженериков, и его 70-летняя супруга Хани.
Их тела, найденные у крытого бассейна в позе, сбившей с толку даже опытных сыщиков, имели на шеях мужские кожаные ремни. Первоначальная версия о двойном самоубийстве, которую, якобы, инсценировал сам Барри, была отвергнута детьми и частными детективами, доказавшими факт профессионального двойного убийства. Следы взлома отсутствовали, что указывало на действий человека, либо имевшего ключи, либо зашедшего по доверию. Единственной зацепкой стал неустановленный "гуляющий человек" с необычной походкой на камерах соседей.
После смерти родителей развернулась ожесточенная борьба за наследство, оцениваемое в около двух миллиардов долларов, между четырьмя детьми Шерманов. Сын Джонатан ведет тяжбы с сестрами, особенно с Александрой Кравчик, которая, согласно судебным документам, высказывала детективам подозрения в адрес брата. Сам Джонатан отрицает обвинения и увеличил награду за информацию до 35 миллионов канадских долларов. В 2025 году участок с домом был выкуплен Адрианой Кравчик, что вызвало новые споры о будущем "проклятой" земли.
Расследование зашло в тупик: полиция Торонто, признавая сложности, задействовала инструменты искусственного интеллекта для анализа огромных массивов данных - от архивов фармпреприятия Шерманов до сотовых вышек и медицинских записей, остающихся засекреченными. Анализ журналистского расследования совместно с ИИ выдвигает четыре основные версии с разной степенью вероятности. Первая и наиболее вероятная (45%) - семейный заговор, основанный на отсутствии следов взлома, знаниях распорядка дня, огромных долгах Барри перед сыном и напряженных внутрисемейных отношениях.
Вторая (25%) - месть конкурентов из "Большой фармы", чьи прибыли подрывались дешевыми аналогами Шермана, особенно актуальная на фоне очередного иска, поданного им в день гибели. Третья (20%) - месть обидженных родственников - двоюродных братьев, дети Луиса Уинтера, у которого Барри начинал бизнес, и долгое время судившихся с ним. Четвертая (10%) - случайная жертва или маньяк, но специфичность метода и статус жертв делают эту версию маловероятной.
На сегодняшний день дело Шерманов остается одним из most скандальных и нераскрытых преступлений в истории Канады, где переплетаются интересы огромного бизнеса, семейной драмы и сложностей современного правосудия. Пока правоохранительные органы надеются на новые возможности ИИ, наследники тратят миллионы на адвокатов, и вопрос о том, кто накинул петлю на шеи самых богатых людей страны, остается открытым
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