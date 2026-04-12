Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова, но не оправдал ожиданий

Встреча Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова завершилась победой британца, но показала, что Цыганский король далек от своей лучшей формы, а российский боксер продемонстрировал стойкость и характер.

Возвращение на ринг экс-чемпиона в тяжелом весе Тайсона Фьюри получилось довольно будничным. Цыганский король не смог выполнить ни йоты обещаний, которыми раскидывался до боя с российским бокс ером Арсланбеком Махмудовым. Наш Лев заставил британца отнестись к себе со всем уважением. Фьюри не выходил на ринг с 2024 года, в очередной раз «уйдя на пенсию».

Но когда тебе предлагают больше 25 млн долларов за верную победу, у любого появится желание провести очередной поединок, чтобы заработать легкие деньги. По крайней мере, так казалось, когда стало известно имя оппонента. В соперники для возвращения команда Тайсона выбрала россиянина Арсланбека Махмудова (21-2), который на бумаге считался явным аутсайдером. Несмотря на 21 победу, все попытки уроженца Моздока выйти на высокий уровень заканчивались поражениями. Но ничего не испугало нашего спортсмена принять бой на территории экс-чемпиона. Абсолютно не верил в успех нашего боксера и зазнайка Фьюри. Перед боем Цыганский король разбрасывался громкими словами, обещая устроить шоу одного актера на ринге в Лондоне. Тайсон грозился кривляться весь поединок и даже планировал убирать руки за спину, так как не видел угрозы со стороны Махмудова. Нашлось место и многочисленным обещаниям жестко нокаутировать нашего боксера. Я снесу ему голову с плеч. Я уложу его без сознания, как петуха на крыше стадиона «Тоттенхэма». Он будет нокаутирован и упадет на канвас. Но в этом нет ничего постыдного, ведь он сражается с великим Тайсоном Фьюри, — заявил британец на пресс-конференции перед боем. Махмудов в этот момент потока сознания Тайсона был абсолютно невозмутим. Он также не бросался громкими обещаниями, а победа над Фьюри вновь могла бы открыть ему дорогу к титульным боям. Тайсон Фьюри и Арсланбек Махмудов / Фото: © Richard Pelham / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru. Битва Льва с клоуном. В первом раунде Арсланбек, отлично понимая преимущество соперника в технике и скорости, смело бросился атаковать. Фьюри, конечно, был к этому готов, но про обещание дурачиться пришлось быстро забыть. Только ближе к середине поединка Тайсону вновь пришла в голову привычная для него идея покривляться перед соперником. Но Арсланбек быстро охладил клоунский настрой экс-чемпиона, хорошо попав в голову. В поздних раундах Тайсон больше не позволял себе подобного неуважительного поведения. Перед заключительным отрезком он даже по-дружески обнял россиянина. По итогам боя преимущество Фьюри было большим, но одностороннего избиения не было и в помине. Было видно, что британец хочет закончить бой нокаутом, но у него не получилось это сделать, Махмудов сражался до последнего. Победу Тайсона пришлось отложить до объявления итогов поединка на судейских карточках. К сожалению, интриги там не было и в помине: 120-108, 120-108, 119-109. После победы Тайсон вызвал соотечественника Энтони Джошуа. Этот бой не могут организовать уже больше десяти лет. Но в этот раз ничего не должно помешать списанным экс-чемпионам в очном противостоянии заработать много миллионов на большой любви британцев к боксу. Развязка поединка показала, что несмотря на уверенную победу по очкам, Фьюри не смог продемонстрировать ожидаемого доминирования. Арсланбек Махмудов оказался куда более серьезным противником, чем предполагалось. Он смело шел вперед, демонстрируя характер и стойкость. Его действия заставили Фьюри отказаться от изначального плана, основанного на кривляниях и легкой прогулке. Британский боксер был вынужден перейти к более серьезной тактике, что свидетельствовало о недооценке российского спортсмена. Поединок стал проверкой на прочность для обоих бойцов, выявив сильные и слабые стороны каждого. Фьюри, несмотря на победу, показал, что его пик формы, возможно, уже позади. Махмудов, в свою очередь, подтвердил свой потенциал и продемонстрировал, что готов к более серьезным вызовам в будущем. Атмосфера на ринге накалилась с самого начала. Зрители ожидали яркого зрелища, и бой оправдал ожидания. Арсланбек Махмудов вышел на ринг с четкой стратегией, понимая, что противник обладает преимуществом в опыте и технике. Он сконцентрировался на давлении, пытаясь лишить Фьюри пространства для маневра. Этот план сработал: Фьюри пришлось отступить от своих привычных клоунских выходок и сосредоточиться на защите и контратаках. Публика была в восторге от такого развития событий. Было очевидно, что Махмудов не собирается сдаваться. Он продолжал атаковать, нанося точные удары, которые заставляли Фьюри быть настороже. Бой проходил в высоком темпе, и оба бойца выкладывались по полной. Судейские карточки отразили превосходство Фьюри, но исход поединка оставил неоднозначное впечатление. Многие болельщики были уверены, что Махмудов заслуживал большего. Этот бой стал доказательством того, что в боксе никогда нельзя недооценивать противника. Он показал, что даже экс-чемпионы нуждаются в серьезной подготовке и уважении к сопернику





sportbox / 🏆 28. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines