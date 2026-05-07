Федеральный суд США раскрыл сведения о возможной предсмертной записке финансиста Джеффри Эпштейна, которая была найдена его сокамерником, но оставалась неизвестной Министерству юстиции.

В центре внимания мировой общественности вновь оказалась одна из самых мрачных и запутанных историй современного американского правосудия. Федеральный суд США принял решение обнародовать данные о существовании предполагаемой предсмертной записки, которая была найдена в камере печально известного финансиста Джеффри Эпштейн а.

Эта информация стала доступна благодаря настойчивым запросам газеты The New York Times, которая обратилась в судебную инстанцию с требованием открыть доступ к материалам, ранее скрытым от общественности. Выяснилось, что данное послание не было частью основного дела Эпштейна, а было приобщено к материалам совершенно другого расследования. Речь идет о юридическом процессе, в котором фигурирует Николас Тартальоне, который в определенный период времени находился в одной камере с Эпштейном в нью-йоркской тюрьме.

Это обстоятельство добавляет новые детали в и без того противоречивую картину событий, произошедших за стенами исправительного учреждения. Согласно данным, опубликованным в издании, Николас Тартальоне ранее утверждал, что обнаружил эту таинственную записку еще в июле 2019 года. Это произошло вскоре после первой, неудачной попытки финансиста свести счеты с жизнью. По словам бывшего сокамерника, послание было спрятано весьма необычным образом — оно находилось внутри страниц графического романа, который Эпштейн читал в своей камере.

Однако, несмотря на сенсационность этой находки, журналисты The New York Times подчеркивают, что на данный момент подлинность записки не может быть подтверждена. Более того, анализ рассекреченных файлов по основному делу Эпштейна показал, что ранее в официальных документах об этом послании не упоминалось ни одного слова. Ситуация осложняется тем, что Министерство юстиции США также заявляло о полном отсутствии информации о существовании подобного документа, что ставит под вопрос эффективность работы надзорных органов и следствия в тот период.

Для понимания масштаба трагедии и скандала стоит вспомнить, что Джеффри Эпштейн был задержан летом 2019 года по тяжелейшим обвинениям, связанным с торговлей людьми и систематической сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Его дело стало символом коррупции и влияния элит, так как в его окружении числились многие влиятельные люди мира. Смерть Эпштейна, наступившая тем же летом в условиях строгого режима, вызвала волну подозрений по всему миру.

Многие отказывались верить в версию о самоубийстве, указывая на странности в работе тюремных камер и внезапное отключение систем наблюдения. Эта атмосфера недоверия подпитывается и сегодня, когда всплывают новые, ранее неизвестные детали, такие как эта записка, которая могла бы пролить свет на истинные мотивы и состояние финансиста перед смертью. Дополнительную остроту ситуации придают высказывания известных личностей, которые открыто ставят под сомнение официальную версию следствия.

В частности, инженер Эррол Маск, отец знаменитого предпринимателя Илона Маска, публично заявил о своей убежденности в том, что Джеффри Эпштейн на самом деле жив. По мнению Эррола Маска, нет ни одного веского аргумента или неопровержимого доказательства того, что скандальный финансист действительно скончался в тюремной камере. Он неоднократно обращал внимание на крайне странные и подозрительные обстоятельства, сопровождавшие всю историю задержания и смерти Эпштейна.

Подобные теории заговора, хотя и не имеют документального подтверждения, находят отклик у миллионов людей, которые считают, что истина о влиятельном финансисте была намеренно скрыта от общества ради защиты высокопоставленных лиц, связанных с ним





