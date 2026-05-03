Таинственное исчезновение Героя России Алексея Асылханова: версии и надежды на спасение

Герой России, участник СВО Алексей Асылханов таинственно исчез в Юрге месяц назад. Криминалист Михаил Игнатов прокомментировал возможные версии исчезновения, включая криминальный след и версию о заложничестве. Семья и знакомые продолжают надеяться на благополучный исход.

Москва, 3 мая – АиФ-Москва. Герой России , участник специальной военной операции Алексей Асылханов таинственным образом исчез в Юрге месяц назад. 3 апреля в середине дня он покинул дом, сообщив жене, что направляется на работу, однако на место так и не прибыл и с тех пор не выходил на связь с родными и знакомыми.

По данным СМИ, мужчина сел в автомобиль, который остановился рядом с ним, но камеры наблюдения не смогли зафиксировать марку и номер машины. В прессе появилась версия, что Асылханов мог упасть в открытый люк, что объясняло бы его исчезновение. Однако криминалист Михаил Игнатов в интервью aif.ru высказал сомнения относительно этой версии и предложил альтернативные объяснения. Где искать правду?

По мнению Игнатова, версию несчастного случая не стоит рассматривать как основную. Эксперт уверен, что ключ к разгадке кроется в автомобиле, в который сел пропавший.

«В этой истории возможны разные версии, включая несчастный случай. Но известно, что он добровольно сел в машину и уехал. После этого его никто не видел. Поэтому я бы не делал ставку на несчастный случай, а рассматривал его как второстепенную версию», — заявил он.

Криминалист подчеркнул, что главной загадкой для следствия остается вопрос, куда именно уехал Асылханов.

«Я бы смотрел в сторону криминального следа, что он куда-то уехал с кем-то и что там произошло, уже неизвестно. Тут следствию нужно разбираться», — добавил собеседник издания. Есть ли надежда на спасение? Несмотря на прошедший месяц, Игнатов не исключает, что Герой России может находиться в заложниках.

«Шансы остаются, но с каждым днем они уменьшаются. Возможно, его где-то держат в заложниках, используют для каких-то целей. Не факт, что он погиб, не факт, что его убили», — объяснил криминалист. При этом он полностью отверг версию о потере памяти или бытовой травме, ссылаясь на приметную внешность и статус пропавшего.

«Я бы эту версию вообще не рассматривал. На такого человека бы обратили внимание, его бы задержала полиция... его проверили бы по приметам», — уточнил Игнатов. Версия знакомых Асылханова Знакомая семьи Раиса Михайловна в беседе с aif.ru поделилась своим мнением. Она отвергла бытовую версию и указала на места, которые, по ее мнению, следовало бы тщательнее осмотреть.

«Насколько я знаю, проверили все заброшенные здания. Про версию с люком я ничего сказать не могу, ведь он сел в машину и уехал. В бытовой конфликт не верю, Алексей совершенно не конфликтный человек. А вот гаражи надо проверить.

Его могут где-то либо держать, либо что-то хуже, но в это не хочется верить», — рассказала она. Сестра пропавшего, Рената, сообщила, что семья до сих пор не имеет никаких новостей.

«Никаких новостей нет. Мама держится», — коротко сказала она. Напомним, Алексей Асылханов в ходе участия в СВО уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, за что был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». После второго ранения он потерял ногу и демобилизовался, а в мирной жизни работал в Юрге педагогом дополнительного образования в техникуме агротехнологий и сервиса





