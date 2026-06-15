Сына экс-адвоката обвиняют в убийстве и мошенничестве

Эльвин Пашаев, сын экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России. Следствие считает, что он похитил у человека 15 миллионов рублей.

Сына экс-адвоката Эльмана Пашаева обвиняют в убийстве и попытке мошенничества. Согласно судебным документам, Эльвин Пашаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).

Это преступление связано с одно производство с уголовным делом, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) в отношении неустановленного лица. Следствие считает, что Эльвин Пашаев похитил у человека 15 миллионов рублей, обещая ему помощь в поступлении на военную службу по контракту и освобождение от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Эльвин Пашаев Эльман Пашаев Похищение Мошенничество Убийство

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Исследование: большинство россиян недовольны уровнем своей зарплатыБольшинство жителей России (87%) недовольны уровнем своей текущей зарплаты. Около 15% желают увеличить свой доход на 10-30%:

Read more »

Правительство предложило ввести квоту на экспорт зерна в размере 15 млн тоннПравительство предложило ввести квоту на экспорт зерна в размере 15 млн тонн:

Read more »

В мире за семь дней выявили на 1 млн меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранееЧисло подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней возросло на 3,45 млн, следует из подсчетов нашего агентства. Это на миллион меньше, чем неделей ранее. Подробнее о ситуации с пандемией — в нашем материале:

Read more »

Всплеск заболеваемости COVID-19, сокращение поставок газа в ЕС и турне Сергея Лаврова по странам АфрикиВсплеск заболеваемости COVID-19, сокращение поставок газа в ЕС и турне Сергея Лаврова по странам Африки // Чем запомнилась неделя 15–30 июля: цифры, цитаты и факты

Read more »

На Ставрополье запретили использовать беспилотникиНа Ставрополье запретили использовать беспилотные летательные аппараты, за исключением средств, используемых органами власти:

Read more »

Число жертв удара РФ по Киеву выросло до 31 человекаИз-под завалов дома, разрушенного российской ракетой, извлекли еще 15 тел. Всего пострадали 159 человек, в том числе 16 детей.

Read more »