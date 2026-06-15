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Сына экс-адвоката обвиняют в убийстве и мошенничестве

Криминал News

Сына экс-адвоката обвиняют в убийстве и мошенничестве
Эльвин ПашаевЭльман ПашаевПохищение
📆6/15/2026 11:37 AM
📰РИА Новости
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Эльвин Пашаев, сын экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России. Следствие считает, что он похитил у человека 15 миллионов рублей.

Сына экс-адвоката Эльмана Пашаева обвиняют в убийстве и попытке мошенничества. Согласно судебным документам, Эльвин Пашаев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере).

Это преступление связано с одно производство с уголовным делом, возбужденным по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) в отношении неустановленного лица. Следствие считает, что Эльвин Пашаев похитил у человека 15 миллионов рублей, обещая ему помощь в поступлении на военную службу по контракту и освобождение от уголовной ответственности за сбыт наркотиков и легализацию преступных доходов

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Эльвин Пашаев Эльман Пашаев Похищение Мошенничество Убийство

 

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