Обзор текущей ситуации в китайской Суперлиге, аналитика выступлений команд, включая Шанхай под руководством Слуцкого и лидера гонки - «Жунчэн». Анализ ключевых матчей, обсуждение перспектив команд и цитаты известных футбольных деятелей.

Шанхай Леонида Слуцкого столкнулся с непростой полосой неудач в Суперлиге, одержав лишь одну победу в шести последних матчах. В минувшем туре команда упустила победу в противостоянии с «Шаньдуном», завершив встречу результативной ничьей 3:3. Наступило время для пробуждения, ведь впереди решающие туры чемпионата. Болельщики с нетерпением ожидают улучшения результатов, стремясь увидеть команду в борьбе за высокие места.

Трансляция матчей будет вестись в прямом эфире, что позволит поклонникам футбола быть в курсе всех событий. Эксперты и комментаторы предвкушают захватывающие поединки, обещая зрителям анализ игры и интересные комментарии. В городе Шанхае существовали различные футбольные клубы, но они, к сожалению, прекратили свое существование. Настоящим же является «Жунчэн», представляющий собой современный проект. Клуб выступает в Суперлиге всего четыре сезона, а в текущем году дебютировал в международных соревнованиях. 17 сентября команда потерпела поражение от «Ульсана» в азиатской Лиге чемпионов со счетом 1:2. Тренер корейского происхождения работает с командой с декабря 2020 года. В 2021 году он успешно вывел команду в элитный дивизион, где она сначала зарекомендовала себя как крепкий середняк, а сейчас ведет борьбу за чемпионский титул. Стоит отметить, что в истории клуба было всего два тренера: до прихода корейского специалиста команду возглавлял испанец Хосе Карлос Гранеро. Бразильский нападающий демонстрирует впечатляющую результативность, забив 12 голов в 24 турах и сделав три результативные передачи. Китайский универсал, нападающий Вэй Шихао, также вносит весомый вклад в игру, забив десять мячей и отдав восемь голевых передач, что делает его одним из лучших игроков чемпионата по результативности. Команда занимает пятое место по количеству забитых мячей (49), но при этом отличается надежной обороной, пропустив всего 18 голов. Качественная линия защиты и опытный 35-летний вратарь Лю Дяньцзо, сыгравший практически во всех матчах чемпионата, оказывают команде существенную поддержку. Поражение со счетом 0:1 в 10-м туре от «Жунчэна» стало переломным моментом для команды, ведь именно этот соперник впервые возглавил турнирную таблицу. В равной игре помешал неудачный эпизод в защите, в результате которого соперник открыл счет после нескольких рикошетов. Столько же очков в активе имеет «Бэйцзин» Кике Сетьена, однако шанхайские гранды лидировали дольше: «Порт» – шесть туров, а «Шэньхуа» – целых 12. Команда Леонида Слуцкого лидировала в чемпионате на протяжении первой половины сезона, но сейчас опустилась в турнирной таблице. Уже тогда можно было предвидеть претендентов на чемпионство. В целом, «Жунчэн» демонстрирует отличную форму, одержав шесть побед в семи матчах Суперлиги, что позволило команде вырваться в лидеры. Аналитики отмечают, что «Ченгду» показывает неплохие результаты в созидании, но «Ульсан» оказался сильнее. Ожидается победа «Шэньхуа», так как у «Ченгду», возможно, не хватает запаса прочности, эффект бразильского игрока Ромуло может оказаться недостаточным. Премьер-министр Армении высказался о патриотических названиях, подчеркнув важность психологии в спорте: «Предлагаю задать себе вопрос: почему «Милан» – суперклуб, а «Алашкерт» – нет? Потому что психология во всем, особенно в спорте, очень важна». Жозе Моуринью подчеркнул, что его задача в «Бенфике» заключается не в конфликте, а в победе: «Я пришел в «Бенфику» не воевать и не злить «Порту», а побеждать – мы враги на поле. Я поговорил с Виллаш-Боашем и президентом «Спортинга» Варандашем»





