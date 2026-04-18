Супердуэль бомбардиров: Хиль против Кордобы в матче «Краснодар» – «Балтика»

📆4/18/2026 8:18 AM
Аналитический материал, сравнивающий статистику и игровые качества лучших бомбардиров РПЛ Брайана Хиля («Балтика») и Джона Кордобы («Краснодар») перед их потенциальной очной встречей. Рассматриваются их результативность, реализация моментов, физические показатели и потенциальная ценность для команд, с учетом кадровых проблем обоих клубов.

В предстоящем воскресном матче между « Краснодар ом» и «Балтикой» зрители могут не увидеть привычной зрелищности из-за существенных кадровых проблем у обеих команд.

У «Краснодара» давно травмирован Виктор Са, а Кевин Ленини получил дисквалификацию. Однако у «Балтики» потери куда более значительны: под вопросом участие Брайана Хиля, Элдара Чивича, Тентона Йенне и Максима Бориско. Пресс-служба «Балтики» сообщила, что первые трое пропустят не более двух недель, но эта формулировка звучит весьма расплывчато. Стоит вспомнить, что схожий срок восстановления назывался для Эдуарда Сперцяна из сборной Армении в конце марта, однако он смог сыграть против «Ахмата» уже через пять дней. Если подобная ситуация повторится и с игроками «Балтики», то мы можем стать свидетелями дуэли двух лучших бомбардиров лиги – Брайана Хиля и Джона Кордобы.

Ранее функционер Тимур Лепсая сравнил Брайана Хиля с «Кордобой для бедных», и это сравнение кажется вполне уместным с точки зрения репутации. Джон Кордоба давно зарекомендовал себя на высоком уровне, забивая множество голов за «Кёльн» и «Герту» в Бундеслиге, где он отличился 61 раз в 112 матчах. Брайан Хиль же дебютировал на высшем уровне только в текущем сезоне, поднявшись вместе с «Балтикой» из Лиги Pari. Он демонстрирует впечатляющую игру, стараясь не уступать своему более именитому конкуренту. Оба футболиста лидируют в списке бомбардиров: у Кордобы 14 голов, у Хиля – 13. Возникает вопрос: в чем именно Джон превосходит Брайана, и есть ли аспекты, где сальвадорец выглядит сильнее? Пришло время детально сравнить их статистику.

По количеству забитых мячей Кордоба и Хиль идут примерно наравне. Однако разрыв между «Краснодаром» и «Балтикой» по общему числу голов в команде гораздо ощутимее: 49 мячей против 34. Доля голов Хиля в общем командном зачете «Балтики» превышает 38%, что является одним из самых высоких показателей в лиге. Немного опережают его только Мирлинд Даку из «Рубина» (39%, 9 из 23) и Гамид Агаларов из махачкалинского «Динамо» (40%, 6 из 15). Хуан Боселли из «Пари НН» также мог бы побороться за высокие позиции, но команда этой весной обходится без него (7 из 20, 35%).

Что касается ожидаемых голов, то у «Краснодара» этот показатель составляет 47 при 49 реальных забитых мяча. Кордоба вносит значительный вклад в эту статистику, реализуя 48% своих опасных моментов. Это хороший показатель, но далеко не лучший среди центральных нападающих с как минимум пятью забитыми мячами. Среди тех, кто реализует от 40% до 50% своих шансов, можно отметить Николая Комличенко (42%), Гамида Агаларова (44%) и Артема Дзюбу (47%). Показатели реализации от 50% до 60% демонстрируют Ливай Гарсия (56%), Александр Соболев (58%) и Дмитрий Воробьев (59%).

Если бы это был боксерский поединок, то этот раунд, безусловно, остался бы за Хилем с явным преимуществом 10:8. И это сравнение с Кордобой, а не с молодым Тюкавиным. Примечательно, что Джон значительно улучшил свою реализацию: в двух предыдущих сезонах он забивал лишь в 29% случаев, а весной сезона 2022/2023 – в 39%. Конечно, стоит учитывать стилистические особенности команд: «Балтика» чаще атакует на просторе, тогда как «Краснодар» в основном вынужден взламывать позиционную оборону соперника. К тому же Кордоба не является штатным пенальтистом, в то время как Хилю доверили исполнить четыре пенальти, и все они были реализованы.

Когда Хиль только переехал в Россию, спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян отмечал, что от новичка требуются мощь и голы. Хиль сполна соответствует этим требованиям. Если с голами все понятно, то что касается мощи, то здесь Кордоба заметно превосходит Брайана. Колумбиец в среднем выигрывает 36% единоборств внизу и 38% вверху, в то время как Хиль показывает 32% и 21% соответственно. Зато у Хиля выше процент успешных обводок – 57% против 45%. Правда, он реже идет в дриблинг – 21 попытка против 65. Но, вероятно, при смене команд эти показатели могли бы измениться.

Оба нападающих точны при ударах из штрафной: у Кордобы 51% попаданий (26 из 51), а у Хиля – 61% (20 из 33). Здесь также небольшое преимущество на стороне Брайана. То же самое можно сказать и о скорострельности: у сальвадорца 0,75 гола за 90 минут, у колумбийца – 0,65. Однако важно учитывать, что тренер «Балтики» Игнас Талалаев часто менял Хиля до 70-й минуты. Если бы Брайан проводил на поле больше времени в концовках матчей, эти показатели могли бы измениться. Кордобе же хватает физической подготовки для полных матчей, и он способен решать исходы встреч после 84-й минуты, что он неоднократно доказывал, забивая решающие мячи в матчах против «Динамо», «Крыльев», «Рубина», «Пари НН» и «Ахмата».

Примечательно, что в мае Кордобе исполнится 33 года, и, казалось бы, спад в его карьере должен быть не за горами. Однако пока этого не наблюдается. Хилю же всего 24 года. Брайан демонстрирует отличное умение открываться под длинные передачи, эффективно использовать моменты и в своем дебютном сезоне превосходит Джона по ряду статистических показателей. Ему определенно есть чем гордиться, но теперь важно подтвердить свой уровень на дистанции. Возможно, ему предстоит работать и с другим тренером, поскольку спортивный директор «Балтики» не исключил летнюю продажу Хиля, заявив: «Мы рассмотрим любое предложение и не воротим нос. У нас нет такого, что футболист не продаётся и не звоните нам. Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать её я не буду», – сказал Маргарян в интервью «РИА Новости». Было бы интересно посмотреть, как Брайан проявил бы себя на месте Кордобы, учитывая, что возраст колумбийца приближается к тому, чтобы задуматься о преемнике. Но это пока лишь перспективы. А пока нас ждет их очная дуэль на поле, если, конечно, здоровье позволит Хилю выйти на игру

