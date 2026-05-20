Суммирующий контракт с Octagon – роковое событие для защитника Локомотива-Кубань

В начале сезона защитник Локомотива-Кубань Всеволод Ищенко был не только новичком, но и скромным дебютантом Единой лиги ВТБ. Однако в текущем сезоне Ищенко продемонстрировал колоссальный рост в черновой работе и защите, превратившись в талантливого защитника, который демонстрирует потрясающие результаты и самобытную игру.

Игрок Локомотив а- Кубань Всеволод Ищенко подписал контракт с американским топ-агентством Octagon перед драфтом НБА 2026 годабыл скромным дебютантом Единой лиги ВТБ. Молодой игрок получал на паркете в среднем 10 минут 16 секунд и приносил команде 3,2 очка.

Нынешний розыгрыш стал для 21-летнего защитника настоящим прорывом. Проведя на данный момент 41 матч, Ищенко более чем в два раза увеличил своё игровое время (до 23.19) и почти утроил результативность, набирая в среднем 8,7 очка. Защитник совершил колоссальный качественный скачок: реализование двухочковых выросла с 48% до 55%, а дальние броски стали грозным оружием с элитными 45,3% точности по сравнению с прошлыми 40%.

Этот мощный прогресс принёс спортсмену заслуженный титул лучшего молодого игрока Единой лиги, в гонке за который он обошёл Глеба Фирсова из «Бетсити Пармы» и Егора Рыжова, игравшего за «Енисей» на правах аренды из «Зенита». Выход на новый уровень быстро заметили и за океаном. Заметным подтверждением сдвига в карьере защитника стало официальное соглашение с американским агентством Octagon, сулящее ему заманчивые перспективы. Сотрудничество с Octagon можно рассматривать как показатель высокого статуса в мире профессионального спорта.

Агентство, основанное в 1983 году американскими юристами Филом де Пиччотто, Фрэнком Крэйгхиллом и Ли Фентрессом, начинало со звёзд тенниса и лёгкой атлетики, однако со временем превратилось в одного из крупнейших игроков мировой спортивной индустрии. Сегодня компания входит в структуру коммуникационного холдинга Omnicom Group, имеет десятки офисов по всему миру и регулярно включается Forbes в число самых влиятельных спортивных агентств планеты, конкурируя с такими гигантами, как CAA, WME Sports и Klutch Sports





