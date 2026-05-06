Суд Парижа освободил Николя Саркози от ношения электронного браслета

Бывший президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение по делу о превышении расходов на выборы 2012 года в связи с его возрастом.

Судебные органы Парижа официально объявили о своем решении касательно режима содержания бывшего президента Французской Республики Николя Саркози . Согласно последним данным, полученным от источника в судебных структурах и опубликованным агентством RTL, экс-президент получил право на условно-досрочное освобождение .

Данное решение вступает в силу 7 мая 2026 года. Ключевым фактором, повлиявшим на вердикт суда, стал почтенный возраст господина Саркози, что позволило смягчить ранее установленные ограничения. Одним из наиболее значимых аспектов этого решения стало полное освобождение политика от необходимости ношения электронного браслета, который служил инструментом контроля за его перемещениями в период домашнего ареста. Чтобы понять всю серьезность ситуации, необходимо вернуться к истокам данного уголовного дела.

Речь идет о событиях 2012 года, когда Николя Саркози участвовал в президентских выборах. В ходе судебного разбирательства было установлено, что расходы на его избирательную кампанию значительно превысили установленный законом лимит. Если официальный потолок расходов составлял 22,5 миллиона евро, то фактические траты Саркози достигли колоссальной суммы в 42,7 миллиона евро. Такое грубое нарушение финансовой дисциплины привело к тому, что суд признал его виновным в незаконном финансировании деятельности.

Данный прецедент вызвал широкий общественный резонанс во Франции, так как он затронул вопросы прозрачности демократических процессов и равенства всех граждан перед законом, независимо от их былого статуса. Юридический путь Саркози к этому решению был долгим и тернистым. Изначально он был приговорен к одному году ограничения свободы. Согласно условиям приговора, экс-президент был обязан находиться в условиях домашнего ареста и постоянно носить электронный мониторинговый браслет, который передавал данные о его местоположении в надзорные органы.

Саркози не согласился с этим решением и активно обжаловал приговор в различных судебных инстанциях. Однако в ноябре 2025 года Кассационный суд Франции, являющийся высшей судебной инстанцией страны, окончательно отклонил его апелляцию. Это означало, что приговор вступает в законную силу и должен быть исполнен в полном объеме. Тем не менее, в январе 2026 года Саркози вновь обратился в суд, мотивируя свою просьбу состоянием здоровья и возрастом, что в итоге и привело к нынешнему смягчению режима.

Стоит отметить, что дело о расходах на кампанию 2012 года — не единственное судебное разбирательство, в котором фигурировал Николя Саркози. На протяжении последних лет бывший глава государства оказался в центре нескольких громких скандалов, связанных с обвинениями в коррупции, попытках влияния на судебные решения и даже получении незаконного финансирования из-за рубежа. Каждый из этих процессов подчеркивал тенденцию французского правосудия к более жесткому контролю над политической элитой.

Для многих сторонников Саркози эти преследования выглядят как политически мотивированные атаки, в то время как критики утверждают, что это необходимый шаг для очищения государственного аппарата от коррупции. Таким образом, решение парижского суда об условно-досрочном освобождении Николя Саркози может быть интерпретировано по-разному. С одной стороны, это проявление гуманизма по отношению к пожилому человеку, с другой — завершение одного из самых изнурительных этапов его судебной истории.

Снятие электронного браслета фактически возвращает экс-президенту свободу передвижения, что может повлиять на его дальнейшую активность в общественном и политическом пространстве Франции. Несмотря на то, что он больше не занимает официальных постов, влияние Саркози в определенных кругах остается значительным, и его возвращение к полноценной общественной жизни наверняка вызовет новую волну дискуссий в СМИ и политических салонах Парижа





