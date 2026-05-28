Суд сократил срок наказания фигуранту дела о рабском труде в Якутии

Верховный суд Якутии смягчил приговор одному из обвиняемых в использовании рабского труда, снизив срок на один месяц. Преступление было совершено в селе Кюндяде, где отец и сын удерживали и истязали двух работников.

28 мая Верховный суд Якутии изменил приговор одному из фигурантов резонансного дела о принудительном труде в селе Кюндяде , сократив срок наказания на один месяц. Инцидент произошел в марте-апреле 2025 года, когда отец и сын, владеющие местной фермой, обманным путем завлекли двух мужчин 1971 и 1994 годов рождения, пообещав им достойную оплату за работу.

Однако по прибытии потерпевшие оказались в полной зависимости от хозяев: их паспорта были изъяты, передвижение ограничено, а труд не оплачивался. Один из мужчин, 1971 года рождения, содержался в неотапливаемой бане, а затем в коровнике, где его систематически избивали, приковывали цепью и наручниками к стойлу. В результате он получил множественные переломы ребер и грудной клетки, а также другие телесные повреждения. Второй потерпевший подвергался насилию и угрозам с применением охотничьего ружья.

Следователи установили, что удержание людей носило длительный характер и было тщательно спланировано. Потерпевшим удалось сбежать лишь после того, как один из них смог незаметно покинуть территорию фермы и обратиться за помощью к местным жителям. В ходе расследования были изъяты вещественные доказательства, включая орудия преступления и документы, подтверждающие незаконное удержание. Суд первой инстанции признал обоих фигурантов виновными по статье 127.2 УК РФ (использование рабского труда) и назначил им длительные сроки лишения свободы.

Однако один из осужденных подал апелляцию, утверждая, что его роль в преступлении была второстепенной. Верховный суд Якутии частично удовлетворил жалобу, снизив срок на один месяц. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди правозащитников и общественности. Многие эксперты отмечают, что снижение наказания может быть связано с процессуальными нарушениями или смягчающими обстоятельствами, такими как наличие на иждивении несовершеннолетних детей или состояние здоровья подсудимого.

Однако потерпевшие и их адвокаты выразили разочарование, считая, что виновные заслуживают более сурового приговора. Дело о рабском труде в Якутии привлекло внимание федеральных СМИ и стало поводом для обсуждения проблемы трудовой эксплуатации в отдаленных регионах России. По данным правозащитных организаций, подобные случаи не единичны, и жертвы часто не могут защитить свои права из-за изолированности местности и зависимости от работодателей. Судебное решение по данному делу может стать прецедентом для аналогичных разбирательств.

Ожидается, что прокуратура изучит апелляционное определение и при наличии оснований может обжаловать его в кассационном порядке. Тем временем второй фигурант, не подававший апелляции, отбывает назначенное ему наказание в колонии строгого режима. История в Кюндяде вновь подняла вопросы о необходимости усиления контроля за соблюдением трудовых прав в сельскохозяйственной сфере и повышения ответственности за использование принудительного труда





