Суд в Чехии санкционировал экстрадицию трансгендерной правоэкстремистки в Германию

6/1/2026 3:08 PM
Региональный суд Пльзена постановил экстрадировать Марлу Свенью Либих в Германию, где её обвиняют в преступлениях на почве ненависти. Приговорённая трансгендерная женщина опасается за жизнь в мужской тюрьме и планирует обжаловать решение.

Марла Свенья Либих, ранее известная как Свен Либих, станет объектом экстрадиции из Чехии в Германию, где в 2023 году её приговорили к лишению свободы. Решение об этом было объявлено 1 июня региональным судом в Пльзене.

Постановление ещё не вступило в силу, и у Либих остаётся несколько дней для подачи апелляции, которая будет рассматриваться в высшем региональном суде. Во время заседания Либих выразила отказ от экстрадиции, опасаясь за свою жизнь в мужской тюрьме, учитывая её статус трансгендерной женщины. В настоящее время 55-летняя заключённая содержится в депортационной тюрьме Пльезена, условия в которой отмечаются как жёсткие. После окончательного решения её планируют передать Германии и поместить в тюрьму города Хемница.

Задержание Либих стало результатом масштабного расследования, частично conducted под прикрытием. Согласно информации Mitteldeutsche Zeitung, при аресте она была одета в мужскую одежду и сбрила волосы. Экстрадиция инициирована прокуратурой Халле в Саксонии-Анхальт после того, как Либих не явилась в женскую тюрьму для отбывания назначенного наказания. В августе 2025 года её объявили в розыск.

Июль 2023 года Свен Либих, ещё до смены пола, был осуждён за разжигание национальной вражды, подстрекательство к ненависти, клевету и другие преступления. Апелляции и кассационные жалобы были отклонены, и суд назначил 18 месяцев тюремного заключения без права условно-досрочного освобождения. В ноябре 2024 года, после легализации в Германии смены пола через самоопределение, Либих сменила пол и идентификацию. Консервативное правительство ФРГ считает, что Либих злоупотребляет законом о самоопределении, чтобы получить более мягкие условия в женской тюрьме. В прошлом Либих, известный правоэкстремист, публично называл трансgen

