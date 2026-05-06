Суд приговорил сотрудницу кадетского корпуса к 19 годам колонии за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность

Жительница Москвы, работавшая посудомойщицей в кадетском корпусе, осуждена за вовлечение несовершеннолетних в террористическую организацию. Ей назначено 19 лет колонии, штраф и ограничение свободы.

Суд признал жительницу Москвы виновной в тяжких преступлениях, среди которых ключевым стало вовлечение несовершеннолетних в деятельность террористической организации. Осужденная, работавшая по суд омойщицей в столичном кадетском корпусе, использовала свой доступ к ученикам для попытки вовлечь их в противоправную деятельность.

По приговору суда, она проведет следующие 19 лет в колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей и дополнительное ограничение свободы сроком на два года. В ходе судебного разбирательства обвиняемая категорически отрицала свою вину. Она отказалась от ранее данных показаний, утверждая, что на нее оказывалось давление.

Однако факт общения с кадетами она не отрицала. Стоит отметить, что один из учащихся корпуса был признан потерпевшим по этому делу. Напомним, что осужденная трудилась в ФГКОУ «Кадетский корпус СК России им. Александра Невского».

Там она вела антироссийские диалоги с одним из кадетов, передавала ему материалы, связанные с минно-взрывным делом, и выплачивала денежное вознаграждение за выполнение поставленных задач. Также ей инкриминируется сопровождение несовершеннолетнего на кладбище для поиска тайников, предположительно связанных с деятельностью боевиков. Важно отметить, что фигурантка дела внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это дело вызвало широкий общественный резонанс, так как поднимает вопросы безопасности образовательных учреждений и контроля за персоналом, имеющим доступ к несовершеннолетним.

Эксперты отмечают, что подобные случаи требуют ужесточения мер по проверке сотрудников, работающих в сфере образования. В ходе следствия было установлено, что обвиняемая действовала в рамках организованной группы, что значительно увеличивает степень опасности ее действий. Суд учел все обстоятельства дела, включая тяжесть преступлений и потенциальный ущерб, который мог быть нанесен обществу. В своем последнем слове осужденная продолжала настаивать на своей невиновности, однако суд признал доказательства обвинения достаточными для вынесения приговора.

Это решение стало важным прецедентом в борьбе с терроризмом и экстремизмом в России





