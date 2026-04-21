Суд вынес приговор экс-редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о взятке

Верх-Исетский суд приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам колонии за дачу взятки сотруднику полиции. Дело сопровождалось обысками в редакции и сменой владельца информагентства.

Верх-Исетский районный суд города Екатеринбург а вынес окончательный вердикт по громкому уголовному делу, фигурантом которого стал бывший редактор известного информационного агентства Ura.ru Денис Аллаяров . Суд ебная инстанция признала журналиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно — в даче взятки должностному лицу.

В качестве наказания суд постановил отправить Аллаярова в колонию общего режима на срок пять лет. Помимо реального лишения свободы, на осужденного наложен внушительный денежный штраф в размере одного миллиона двухсот тысяч рублей. Также суд счел необходимым применить дополнительную меру воздействия, запретив Аллаярову заниматься профессиональной журналистской деятельностью в течение четырех лет после того, как он выйдет на свободу. Стоит отметить, что гособвинение запрашивало для подсудимого именно такой срок, и судья полностью поддержал позицию прокуратуры. Согласно материалам следствия, коррупционная схема была выстроена на родственных связях. Денис Аллаяров передавал денежные средства своему дяде Андрею Карпову, который на тот момент занимал должность начальника уголовного розыска отдела полиции № 10 в Екатеринбурге. Суть незаконной сделки заключалась в получении журналистом доступа к закрытым оперативным сводкам правоохранительных органов. Следствие установило, что общая сумма переданных за конфиденциальную информацию взяток составила 120 тысяч рублей. Изначально позиция защиты строилась на полном отрицании вины: Аллаяров настаивал на том, что финансовые операции были сугубо семейными и деньги предназначались на покупку лекарственных препаратов для его бабушки. Однако в ходе судебного разбирательства весной 2026 года подсудимый изменил свои показания, полностью признав вину. Он пояснил, что действительно помогал родственнику, испытывавшему материальные затруднения, однако подчеркнул, что инициатива платной передачи секретных данных исходила именно от Карпова, который сам установил прейскурант за свои услуги. Дело получило широкий резонанс не только из-за личности подсудимого, но и из-за масштабных следственных действий, проведенных в редакции агентства. В июне 2025 года оперативники, в том числе с применением радикальных методов входа, провели обыски в головном офисе Ura.ru, временно парализовав работу издания. В тот период руководство редакции выступало с резкими заявлениями, называя действия правоохранителей провокацией и утверждая, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны собственного дяди. Стоит подчеркнуть, что сам Андрей Карпов, являвшийся получателем взятки, также признал свою вину и дал развернутые показания против племянника, что позволило ему избежать тюремного заключения — суд приговорил его к четырем годам условно за взяточничество и превышение должностных полномочий. На фоне этих драматических событий и давления со стороны правоохранительных органов информагентство Ura.ru претерпело значительные изменения: в ноябре 2025 года оно сменило владельца, перейдя в собственность медиахолдинга Readovka. Данный приговор подводит черту под затяжной историей, которая серьезно отразилась на репутации региональных медиа и привлекла пристальное внимание к вопросам этики и взаимодействия СМИ с правоохранительными структурами





Денис Аллаяров Ura.Ru Екатеринбург Суд Взятка

