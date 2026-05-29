Суд в Вене приговорил австрийца к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

В Вене вынесен приговор по громкому делу о planned attack на мероприятии Тейлор Свифт. Основной обвиняемый получил 15 лет, второй участник NHячейки - 12 лет. Параллельно певица защищает свой голос от ИИ-копирований.

В Вене суд присяжных вынес приговор по делу о готовящемся теракт е на концерте Тейлор Свифт в 2024 году. Основной фигурант, житель Австрии с северомакедонскими корнями Беран А., получил 15 лет лишения свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства: возраст обвиняемого на момент преступления (не исполнилось 21 года) и частичное признание вины. По данным следствия, он планировал нападение 9 августа 2024 года от имени террористической организации. Его задержали за два дня до атаки благодаря сигналу иностранной спецслужбы. Еще один участник NHячейки, 21-летний Арда К., приговорен к 12 годам.

Следствие считает, что группа готовила серию атак в нескольких странах, а третий сообщник находится в заключении в Саудовской Аравии. Параллельно Тейлор Свифт предпринимает шаги для юридической защиты своего голоса и узнаваемых фраз от использования в контенте, созданном искусственным интеллектом. Она планирует зарегистрировать звуковые товарные знаки на выражения "Привет, это Тейлор Свифт" и "Привет, это Тейлор"





