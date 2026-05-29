Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Суд в Вене приговорил австрийца к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт

Криминал News

Суд в Вене приговорил австрийца к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт
ТерактТейлор СвифтСуд Вена
📆5/29/2026 1:18 PM
📰lifenews_ru
41 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 68%

В Вене вынесен приговор по громкому делу о planned attack на мероприятии Тейлор Свифт. Основной обвиняемый получил 15 лет, второй участник NHячейки - 12 лет. Параллельно певица защищает свой голос от ИИ-копирований.

В Вене суд присяжных вынес приговор по делу о готовящемся теракт е на концерте Тейлор Свифт в 2024 году. Основной фигурант, житель Австрии с северомакедонскими корнями Беран А., получил 15 лет лишения свободы.

Суд учел смягчающие обстоятельства: возраст обвиняемого на момент преступления (не исполнилось 21 года) и частичное признание вины. По данным следствия, он планировал нападение 9 августа 2024 года от имени террористической организации. Его задержали за два дня до атаки благодаря сигналу иностранной спецслужбы. Еще один участник NHячейки, 21-летний Арда К., приговорен к 12 годам.

Следствие считает, что группа готовила серию атак в нескольких странах, а третий сообщник находится в заключении в Саудовской Аравии. Параллельно Тейлор Свифт предпринимает шаги для юридической защиты своего голоса и узнаваемых фраз от использования в контенте, созданном искусственным интеллектом. Она планирует зарегистрировать звуковые товарные знаки на выражения "Привет, это Тейлор Свифт" и "Привет, это Тейлор"

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Теракт Тейлор Свифт Суд Вена Австрия Террористическая Ячейка Звуковой Товарный Знак ИИ

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Баскетболист предложил Софи Рэйн с OnlyFans 15 миллионов долларов за первую ночьБаскетболист предложил Софи Рэйн с OnlyFans 15 миллионов долларов за первую ночьМиллионерша с OnlyFans Софи Рэйн рассказала о спортсмене, готовом заплатить 15 миллионов долларов за право первой ночи.
Read more »

Продавцы компьютеров готовятся к повышению цен на 20% из-за новых правил импортаПродавцы компьютеров готовятся к повышению цен на 20% из-за новых правил импортаНоутбуки, принтеры и другая компьютерная техника могут подорожать на 15–20% после изменения правил параллельного импорта. Об этом Life.ru рассказали сами коммерсанты.
Read more »

ЕРАИ о нелегальных букмекерах: «За 2025 год заблокировано более 200 тысяч сайтов. Около 15% рынка остается в «серой» зоне»ЕРАИ о нелегальных букмекерах: «За 2025 год заблокировано более 200 тысяч сайтов. Около 15% рынка остается в «серой» зоне»Гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев поделился статистикой по блокировкам сайтов нелегальных букмекеров.
Read more »

Austrian Court Sentences 21-Year-Old to 15 Years in Prison for Terrorist Plot and ConspiracyAustrian Court Sentences 21-Year-Old to 15 Years in Prison for Terrorist Plot and ConspiracyA 21-year-old Austrian man was sentenced to 15 years in prison for planning a terrorist attack and conspiracy to commit murder. He was also found guilty of creating a terrorist cell and a plot to kill people.
Read more »

Хачанов о монахе с Афона в своем боксе: «Это был сюрприз жены на мой день рождения. Он первый раз вылетел из Греции за 25 лет»Хачанов о монахе с Афона в своем боксе: «Это был сюрприз жены на мой день рождения. Он первый раз вылетел из Греции за 25 лет»15-я ракетка мира Карен Хачанов рассказал о присутствии монаха в его боксе на матче.
Read more »

Жителя Австрии приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт — MeduzaЖителя Австрии приговорили к 15 годам за подготовку теракта на концерте Тейлор Свифт — Meduza21-летний австриец приговорен к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене в 2024 году.
Read more »



Render Time: 2026-05-29 16:25:13