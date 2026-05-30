Суд во Флориде возобновил иск Трампа на 10 миллиардов долларов против налоговой службы

📆5/30/2026 11:21 PM
📰aifonline
Федеральный суд во Флориде принял решение продолжить рассмотрение иска Дональда Трампа к IRS, связанного с утечкой его налоговых деклараций. Пока требуется уточнить обстоятельства отзыва претензий и условия соглашения, transgenic ситуации, где бывший президент и его семья получили иммунитет от налоговых разбирательств. Одновременно продолжается расследование в деле Кэрролл.

Москва, 31 мая - АиФ-Москва. Федеральный суд во Флориде принял решение возобновить рассмотрение иск а Дональда Трампа к Службе внутренних доходов США . Иск связан с требованием компенсации в размере не менее 10 миллиардов долларов из-за утечки его налоговых деклараций, произошедшей в период первого президентского срока.

Ранее судебное дело было закрыто после того, как истец, сам Трамп, отозвал свои претензии. Параллельно стало известно о директиве Министерства юстиции США, которая обеспечивает Трампа и членов его семьи иммунитетом от текущих налоговых разбирательств. Однако вскоре группа бывших федеральных судей выступила с инициативой пересмотра этого дела, утверждая, что суд не был полностью осведомлён об условиях достигнутых договорённостей. В результате судья Кэтлин Уильямс постановила продолжить разбирательство и обязала сторону истца представить дополнительные разъяснения.

До установленного срока необходимо уточнить позицию по поводу отзыва иска и обстоятельств заключённого соглашения. Нужно отметить, что ранее министерство юстиции США уже начало уголовное расследование в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрролл, которая обвинила президента Дональда Трампа в домогательствах. Это решение суда добавляет сложности в уже напряжённый юридический ландшафт вокруг бывшего президента. Важно подчеркнуть, что спор касается не только финансовых компенсаций, но и вопросов конфиденциальности и возможного политически мотивированного раскрытия персональных данных.

Истец утверждает, что утечка нанесла серьёзный ущерб его репутации и деловой активности. Возобновление рассмотрения иска означает, что эти вопросы будут вновь subjected rigorous судебной проверки. Пока неизвестно, каким образом директива о иммунитете повлияет на ход дела, однако эксперты предполагают, что она может стать ключевым аргументом в защите Трампа. Со своей стороны, группа бывших судей считает, что первоначальное решение об отзыве иска могло быть принято неполностью осознанно или под давлением.

Судьи настаивают на необходимости прозрачности и полного соблюдения процессуальных норм. Сейчас истцу предоставлен шанс представить дополнительные материалы, которые могут изменить ход разбирательства. В случае если суд удовлетворит иск, это может создать прецедент для подобных дел в будущем, касающихся раскрытия налоговой информации публичных фигур. В то же время, расследование в отношении Элизабет Кэрролл продолжается, что добавляет ещё один слой юридических баталий для Трампа.

Эти два процесса, хотя и разные по сути, показывают масштаб правовых вызовов, с которыми сталкивается бывший лидер страны. Наблюдатели отмечают, что такие дела часто выходят за рамки чисто юридических аспектов и становятся частью более широкого политического и общественного дискурса. В Америке, где деление на политические camps глубокое, каждый шаг в суде тщательно анализируется и интерпретируется сторонниками и оппонентами Трампа. Таким образом, возобновление иска по налоговым документам - это не просто технический процессуальный шаг, а событие с потенциально далеко идущими последствиями.

Оно подчёркивает, что юридические вопросы, связанные с публичными деятелями, могут оставаться в фокусе внимания в течение многих лет. Пока сторонам предстоит подготовить свои позиции, а суду - решить, были ли нарушения в действиях налоговой службы и можно ли компенсировать ущерб. В ближайшее время ожидаются дополнительные заявления и ходатайства, которые прояснят дальнейшее направление этого сложного дела

Дональд Трамп США Иск Налоги Утечка Суд Иммунитет Министерство Юстиции Кэтлин Уильямс Элизабет Кэрролл

 

