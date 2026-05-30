Суд обязал убрать имя Трампа с Кеннеди-центра

Федеральный суд США постановил удалить имя президента Трампа с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, ссылаясь на закон 1964 года. Решение также временно заблокировало планы закрытия центра на реконструкцию.

Федеральный суд в США постановил удалить имя президента Дональда Трамп а с фасада Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Решение, принятое 29 мая, обязывает администрацию учреждения убрать упоминания о Трамп е со всех официальных материалов и символики.

Судья также временно заблокировал планы по закрытию центра на реконструкцию в летний период, что нарушило бы график запланированных мероприятий. Согласно постановлению, добавление имени Трампа к названию здания противоречит федеральному закону 1964 года, который чётко предписывает, что учреждение должно носить имя 35-го президента США Джона Кеннеди. Иск был подан группой граждан, которые посчитали, что действующий президент не имеет права переименовывать объект без согласия Конгресса. Судья согласился с доводами истцов, отметив, что попытка Трампа увековечить своё имя на здании является нарушением закона.

Это решение стало очередным эпизодом в конфликте вокруг переименования культурных объектов. Ранее, в январе, Трамп объявил о временном закрытии Кеннеди-центра для реконструкции, ссылаясь на рекомендации подрядчиков и экспертов. Однако критики увидели в этом попытку присвоить себе заслуги. Сенаторы от Демократической партии уже внесли законопроект, запрещающий действующим президентам называть здания в свою честь.

Документ, получивший название SERVE Act, направлен на предотвращение подобных ситуаций в будущем. История с Кеннеди-центром поднимает важные вопросы о границах власти президента и уважении к историческому наследию. В то время как администрация Трампа настаивает на необходимости обновления инфраструктуры, оппоненты указывают на то, что изменение названия объекта, посвящённого памяти Кеннеди, является политически мотивированным шагом. Федеральный запрет на использование имени президента для переименования государственных учреждений может стать прецедентом для всей страны.

Эксперты отмечают, что данное судебное решение подчёркивает важность разделения властей и контроля за действиями исполнительной власти. Хотя президент имеет определённые полномочия в отношении федеральных объектов, они не являются абсолютными. В данном случае суд встал на защиту закона, принятого более полувека назад, и тем самым предотвратил возможное злоупотребление властью. Общественность разделилась в оценках: одни поддерживают решение суда как защиту исторической справедливости, другие видят в нём излишнее вмешательство в президентские инициативы.

Однако независимо от позиции, ясно одно: имя Джона Кеннеди останется на фасаде центра, а попытка Трампа оставить свой след в культурной жизни страны временно провалилась. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от апелляций и возможных законодательных изменений





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Суд Трамп Кеннеди-Центр Переименование Закон

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Умер каскадер Ващилин, сыгравший гвардейца в «Д’Артаньян и три мушкетёра»С 1964 по 1996 год он работал каскадером и постановщиком трюков на «Ленфильме».

Read more »

Юрист Виноградов озвучил, какие льготы в 2024 году ждут предпенсионеровПредпенсионерами станут мужчины 1964-го и женщины 1969 годов рождения.

Read more »

Умер певец Фрэнк Айфилд, стоявший у истоков группы The BeatlesАртист выпустил совместный сборник песен с The Beatles в 1964 году.

Read more »

Канцлерское бунгало в Бонне - как жили Эрхард, Шмидт и КольВ этой резиденции на берегу Рейна в Бонне в 1964-1998 годах жили федеральные канцлеры Германии.

Read more »

Народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе умерла в 77 летИсакадзе с 1964 по 1981 год играла на скрипке Страдивари.

Read more »

Три вершины Алексея Гусарова. Гений хоккея, который всегда любил тишину8 июля 1964 года родился олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира Алексей Гусаров.

Read more »