Судьба российского ученого Бутягина: Решение об экстрадиции остается за министром юстиции Польши

Министр юстиции Польши примет окончательное решение по экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Суд первой инстанции вынес решение об экстрадиции на Украину, защита готовит апелляцию и рассматривает обращение в ЕСПЧ. Россия намерена добиваться возвращения ученого на родину.

Москва, 6 апреля - АиФ-Москва. Окончательное решение о судьбе российского ученого Александра Бутягина, задержанного в варшавском СИЗО, остается за министром юстиции Польши. Об этом стало известно из сообщений, поступивших от близких родственников археолога. Они пояснили, что польский суд рассматривает исключительно вопрос соответствия экстрадиции требованиям закона. Постановление суда первой инстанции, предписывающее экстрадицию Бутягина на Украину, уже было вручено ему на русском языке.

Адвокатам документ будет передан 7 апреля, после чего у защиты будет неделя для подготовки и подачи апелляционной жалобы. Рассмотрение апелляции, как ожидается, может занять от одного до трех месяцев с момента подачи. Примечательно, что сам Бутягин имеет право лично присутствовать на заседании апелляционного суда, что позволяет ему активно защищать свои интересы. В случае, если апелляционный суд оставит в силе решение суда первой инстанции, дело будет передано на рассмотрение министру юстиции Польши, который примет окончательное решение. Родственники также поделились информацией о планах адвокатов Бутягина. Если апелляционный суд подтвердит решение об экстрадиции, защита намерена обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), стремясь добиться справедливости и пересмотра дела. Польское законодательство предусматривает, что удовлетворение апелляционной жалобы обычно означает возвращение дела в суд первой инстанции для повторного рассмотрения, но уже другим судьей. Если и после нового рассмотрения решение останется не в пользу Бутягина, защита получит возможность повторно обжаловать его. Судьба российского ученого вызывает серьезную обеспокоенность, учитывая обстоятельства его задержания и выдвинутые обвинения. Александр Бутягин был задержан в Польше в начале декабря 2025 года по запросу украинских властей. Обвинения, предъявленные украинской стороной, связаны с якобы незаконной археологической деятельностью на территории Крыма. Варшавский окружной суд ранее подтвердил законность экстрадиции, что усугубило ситуацию и вызвало широкий резонанс в российском обществе. Официальные представители Российской Федерации, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, неоднократно подчеркивали, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для скорейшего возвращения Бутягина на родину. Этот вопрос находится на особом контроле, и российская сторона намерена активно отстаивать права своего гражданина. Ситуация вокруг Александра Бутягина является сложной и требует тщательного юридического анализа. Важно отметить, что решение министра юстиции Польши станет решающим в определении дальнейшей судьбы ученого. От этого решения будет зависеть, будет ли Бутягин экстрадирован на Украину, или же ему удастся оспорить это решение и вернуться в Россию. В настоящее время адвокаты активно работают над подготовкой апелляционной жалобы, а также рассматривают возможные варианты защиты, включая обращение в ЕСПЧ. Российская сторона, в свою очередь, предпринимает дипломатические усилия для защиты прав и интересов своего гражданина





