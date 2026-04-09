Судьба медведя Степана из Троицка: без хозяина, но не брошен

📆4/9/2026 7:10 PM
В городе Троицк Челябинской области медведь Степан оказался в сложной ситуации. После исчезновения хозяина, забота о косолапом легла на плечи родственников. В поисках нового дома для медведя подключились местные жители, ветеринары и власти. Вопрос о дальнейшей судьбе Степана остается открытым.

Десятилетний медведь Степан из города Троицк Челябинской области стал настоящей городской знаменитостью. О его существовании знает практически каждый житель. Ходят слухи, что несколько лет назад цирковые артисты пытались выкупить Степана, но сделка сорвалась. Теперь у мишки нет хозяина, а заботы о нем легли на плечи его близких. В 2022 году хозяин Степана, Александр Пермяков, подписал контракт и отправился добровольцем на фронт.

Во время своих отпусков он неизменно навещал Степана, но в январе прошлого года он ушёл на боевое задание и пропал без вести. Сейчас в небольшом пристрое к частному дому негде ступить: повсюду разложены коробки с продуктами, предназначенными для полутонного домашнего любимца. Аппетиты десятилетнего Степана растут с каждым днем. Мишка только вышел из зимней спячки и вовсе не намерен страдать от голода. Алена, супруга Александра Пермякова, рассказывает о трудностях содержания: “Брали рыбу, мясо, привезли фрукты и овощи, капусту. На завтра я купила ему хлеб, размораживается фарш. Я по много не беру, стараюсь, чтобы хватало на два дня покушать”. Практически вся небольшая зарплата женщины уходит на прокорм Степана. Он живет в небольшой клетке размером четыре на четыре метра. За десять лет жизни в этих условиях жилая площадь стала мала для подросшего медведя. Недавно зверь начал активно планировать переезд из тесных условий и вечно текущей крыши, начав самостоятельно разбирать кирпичную стену. Алёне невероятно тяжело одной заботиться о Степане. Она была бы рада отдать медведя в добрые руки, но пока никто не проявляет желания забрать косолапого. В цирк ему уже поздно, местный зоопарк не готов принять Степана, а единственный хозяин пропал без вести. Поэтому о медведе заботятся все, кто может. Ветеринарный врач Марина Мантурова поделилась своими наблюдениями: “Я приехала на вызов, увидела, что медведь вышел из спячки. Медведь в удовлетворительном состоянии. Нельзя сказать, что он истощен — он нуждается в усиленном питании. На данный момент он не голодает. Мы организовали сбор. Жители Троицка приносят ему продукты, яблоки он очень любит, приносят кабачки и тыквы”. В небольшом городке Троицк все знают Степана и его непростую судьбу. Медведь фактически вырос на глазах у горожан и местной администрации. Чиновники не раз выражали недовольство условиями содержания зверя, но Пермяков обещал решить вопрос с его дальнейшей судьбой. Оказалось, что Степан — уже третий медведь Александра Пермякова. Куда делись предыдущие медведи, неизвестно. Известно лишь, что нынешний косолапый был спасен от браконьеров, точнее — выкуплен за бутылку водки. Но, по всей видимости, Пермяков оказал Степану медвежью услугу. Он посадил зверя в клетку, но за десять лет так и не придумал, что с ним делать. Теперь вопрос о судьбе Степана решают его ближайшие родственники. Они обратились в Росприроднадзор, но пока даже у специалистов нет конкретного ответа о месте, где Степан мог бы найти свой новый дом

