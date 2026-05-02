Судебный процесс в Нью-Мексико может изменить правила игры для Meta

Иск генерального прокурора Нью-Мексико против Meta обвиняет компанию в создании вызывающих зависимость продуктов и недостаточной защите детей. Суд рассмотрит вопрос о том, подпадают ли действия компании под категорию общественного вреда.

Судебный процесс, разворачивающийся в штате Нью-Мексико , может повлечь за собой серьезные последствия для деятельности компании Meta , владеющей такими популярными платформами, как Facebook , Instagram и WhatsApp.

Иск, поданный генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом, обвиняет технологического гиганта в создании продуктов, вызывающих зависимость у молодых пользователей, и в недостаточной защите детей от сексуальной эксплуатации в онлайн-среде. Этот судебный процесс представляет собой важный прецедент, который может определить будущее регулирования социальных сетей и их ответственности за влияние на психическое здоровье пользователей, особенно несовершеннолетних.

Ранее, в марте текущего года, суд Нью-Мексико уже признал Meta виновной в предоставлении вводящей в заблуждение информации о безопасности своих сервисов, обязав компанию выплатить компенсацию в размере 375 миллионов долларов. Теперь судье предстоит определить, можно ли квалифицировать действия Meta как причинение общественного вреда, что откроет путь для введения дополнительных, более строгих ограничений. Власти штата Нью-Мексико настаивают на внедрении ряда мер, направленных на повышение безопасности пользователей, включая обязательную проверку возраста, изменение алгоритмов работы платформ и отключение функции бесконечной прокрутки для несовершеннолетних.

Эти требования направлены на снижение времени, проводимого детьми и подростками в социальных сетях, и на предотвращение негативного воздействия на их психическое и эмоциональное благополучие. Компания Meta, в свою очередь, заявляет, что некоторые из предложенных мер являются технически нереализуемыми и нарушают принципы свободы выражения мнений. Более того, компания опасается, что штат Нью-Мексико может потребовать выплату компенсации в размере до 3,7 миллиардов долларов в рамках программы поддержки психического здоровья подростков.

Этот иск является частью более широкой тенденции к усилению контроля над деятельностью социальных сетей и их влиянием на общество. Проблема зависимости от социальных сетей и негативного воздействия на психическое здоровье пользователей становится все более актуальной во всем мире. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер недавно заявил о необходимости принятия мер в отношении алгоритмов бесконечного пролистывания, используемых платформами, такими как Instagram и TikTok, которые удерживают пользователей в онлайн-пространстве на протяжении длительного времени.

Стармер подчеркнул, что эти алгоритмы намеренно разработаны для стимулирования аддиктивного поведения, и призвал правительство Великобритании вмешаться и оказать влияние на работу онлайн-платформ. Родители все чаще выражают обеспокоенность по поводу времени, которое их дети проводят в социальных сетях, и просят правительство принять меры для защиты их психического здоровья. Аналогичные инициативы наблюдаются и в других странах. Так, в Греции планируется принятие нового законопроекта, который запретит детям младше 15 лет использовать социальные сети.

Если этот законопроект будет принят, Греция присоединится к растущему числу стран, которые вводят ограничения на использование социальных сетей детьми и подростками. Эти меры отражают растущее осознание необходимости защиты молодого поколения от потенциальных рисков, связанных с чрезмерным использованием социальных сетей. Судебный процесс в Нью-Мексико и инициативы, предпринимаемые в других странах, подчеркивают необходимость поиска баланса между свободой выражения мнений и защитой прав и интересов пользователей, особенно несовершеннолетних.

Регулирование социальных сетей – сложная задача, требующая учета множества факторов, включая технологические возможности, экономические интересы и социальные последствия. Важно найти такие решения, которые позволят снизить риски, связанные с использованием социальных сетей, не ограничивая при этом свободу общения и доступа к информации. В частности, необходимо разработать эффективные механизмы проверки возраста пользователей, которые позволят предотвратить доступ несовершеннолетних к контенту, не предназначенному для них.

Кроме того, необходимо стимулировать социальные сети к разработке более безопасных алгоритмов, которые не будут поощрять аддиктивное поведение и не будут подвергать пользователей воздействию вредоносного контента. Важным направлением работы также является повышение осведомленности пользователей о рисках, связанных с использованием социальных сетей, и обучение их навыкам безопасного поведения в онлайн-среде. Только комплексный подход, включающий в себя законодательные меры, технологические решения и образовательные программы, позволит эффективно решить проблему негативного воздействия социальных сетей на общество и защитить права и интересы пользователей





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Meta Facebook Instagram Whatsapp Нью-Мексико Судебный Процесс Зависимость Дети Безопасность Алгоритмы Регулирование Социальных Сетей Общественный Вред

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Российская аудитория Instagram и Facebook сократилась в разыК июню доля пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) среди россиян сократилась втрое, а Instagram (также принадлежит Meta) — более чем в пять раз, сообщили в Роскомнадзоре:

Read more »

В Иране заблокировали Instagram и WhatsAppПриложение Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) и мессенджер WhatsApp (также принадлежит Meta) не доступны на территории Ирана, сообщило 22 сентября иранское Fars News Agency.

Read more »

Минюст РФ внес Meta в реестр экстремистских организаций – DW – 25.11.2022Минюст РФ внес Meta в реестр 'экстремистских организаций'. Компании принадлежат Facebook, Instagram, и WhatsApp. Формально закон позволяет привлекать к ответственности за демонстрацию символики Meta, заказ рекламы или торговлю акциями компании

Read more »

Meta нарастила убытки разрабатывающей технологии для метавселенной Reality LabsПодразделение виртуальной реальности Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) — Meta’s Reality Labs — принесло убыток в размере $3,99 млрд в первом квартале 2023 года. Генеральный директор Meta Цукерберг нарастил…

Read more »

Meta выпустит приложение для чат-бота Meta AIMeta* собирается выпустить приложение для чат-бота Meta* AI в первой половине года

Read more »

Нейросеть Meta разрешала «чувственные» разговоры с детьми и генерацию заведомо ложной информацииЖурналисты агентства Reuters изучили внутренние документы Meta, в которых описываются стандарты, которыми руководствуется нейросеть Meta AI и чат-боты в Facebook, WhatsApp и Instagram.

Read more »