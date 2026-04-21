Судебная драма пожизненно осужденного: борьба за свободу спустя 27 лет

История Давуда Магомедова, который после замены смертной казни пожизненным сроком пытается добиться УДО, а также разбор правил исчисления домашнего ареста для заключенных.

История Давуда Магомедова, осужденного в далеком 1997 году, представляет собой сложный пример правовой системы России в вопросах пожизненного заключения. Летом того года Верховный суд Республики Дагестан вынес суровый вердикт: 31-летний мужчина был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни — с конфискацией всего нажитого имущества.

В ходе судебных разбирательств его признали виновным по целому ряду тяжких преступлений, включая серию убийств, разбойные нападения, кражи, создание бандитских формирований и попытку побега из-под стражи. Однако исполнение приговора не состоялось. В силу вступил президентский указ о помиловании лиц, приговоренных к высшей мере, что позволило заменить расстрел на пожизненное лишение свободы. Большую часть своей жизни за решеткой Магомедов провел в колонии особого режима под названием Белый медведь, расположенной в Пермском крае, после чего был этапирован в ямальскую исправительную колонию Полярная сова, также отличающуюся крайне строгими условиями содержания. На сегодняшний день Давуду Магомедову исполнилось 60 лет. Проведя за решеткой более четверти века, он решил воспользоваться своим законным правом и подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Согласно действующему российскому законодательству, лица, отбывающие пожизненное заключение, получают право просить об УДО лишь после того, как фактически отбудут в неволе не менее 25 лет. Однако судебная практика показывает, что подобные обращения удовлетворяются в исключительных случаях, так как общественная опасность преступлений этих людей остается крайне высокой. Местный суд уже успел рассмотреть прошение Магомедова и вынес отрицательное решение, в связи с чем осужденный подал апелляционную жалобу, пытаясь оспорить отказ и добиться пересмотра своего статуса. Параллельно с этим в общественном поле обсуждается тема условно-досрочного освобождения в контексте резонансных дел, таких как история блогера Артема Чекалина. Вопросы о том, когда человек сможет выйти на свободу, требуют глубокого понимания не только самого срока, но и порядка зачета времени, проведенного под домашним арестом. Чекалин, чей приговор был оглашен в апреле 2026 года и составил семь лет колонии общего режима, столкнулся с особенностями правового регулирования. Поскольку преступление считается тяжким, право на УДО возникает только по отбытии половины назначенного срока. При этом критически важным является математический расчет: согласно нормам кодекса, два дня домашнего ареста приравниваются к одному дню лишения свободы. Таким образом, судебная система продолжает совершенствовать механизмы учета времени, подчеркивая, что каждый случай требует тщательного анализа процессуальных нюансов, будь то пожизненный срок или наказание средней тяжести





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Марьино высадили аллею из 33 кедров в честь погибших военкоровОрганизаторы акции «Сад памяти» планируют посадить 27 млн деревьев в честь 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Read more »

27 причин сыграть с 27 худшими сборными мира после БрунеяОт Бутана до Восточного Тимора.

Read more »

Моргенштерну* исполнилось 27 лет: 5 советов, как рэперу спасти душу и не попасть в «Клуб 27»Моргенштерн* оказался в рехабе прямо под 27-летие. Это очень тяжёлый возраст, особенно учитывая «репутацию» этих цифр в среде современной музыки. Как рэперу не присоединиться к Курту Кобейну, Хендриксу и Эдику Старкову, рассказывает Life.ru.

Read more »

Гасперини и Спаллетти показали класс!Разбор главного матча 27 утра Серии А между «Ромой» и «Ювентусом», ставшим битвой за ЛЧ 26/27.

Read more »

Фигурное катание: возвращение Трусовой, мнение Железнякова и календарь соревнованийХореограф Алексей Железняков прокомментировал возвращение Александры Трусовой в спорт, отметив наличие сильных фигуристок. Представлен календарь соревнований по фигурному катанию на сезон 2026/27. Также цитируются мнения Марка Кондратюка о мужественности спорта и Евгения Плющенко о достижениях Ильи Малинина и его воспитанницы.

Read more »

Спецборт МЧС России доставит ливанцам 27 т гуманитарной помощиСамолет Ил-76 МЧС России отправился в Бейрут для доставки гуманитарной помощи населению Ливана. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Read more »