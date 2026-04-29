Судейские споры, лидерство в Саудовской Аравии и анализ европейского футбола

Обзор последних новостей из мира футбола: обсуждение спорных пенальти в Лиге Чемпионов, доминирование «Аль-Насра» в Саудовской Аравии, анализ работы тренера «Баварии» и комментарии экспертов о перспективах европейских клубов.

В футбол ьном мире накануне и во время матчей Лиги Чемпионов и других крупных турниров разгорелись острые дискуссии вокруг судейских решений, в частности, касающихся назначения пенальти .

Эпицентром споров стал эпизод в матче между «Атлетико» и «Арсеналом», где арбитр Маккели назначил одиннадцатиметровый удар в ворота «Атлетико» после того, как мяч, отскочив от ноги игрока «Атлетико», попал в руку защитнику «Арсенала» Уайту. Это решение вызвало волну критики и вопросов о справедливости применения правил, особенно в контексте аналогичных ситуаций, возникавших ранее. Многие футболисты и эксперты, включая Гави, выразили недоумение, задаваясь вопросом, является ли рикошет мяча от собственного тела в руку поводом для назначения пенальти.

Они указывают на схожие эпизоды в матчах «Локомотив» – «Зенит», где мяч также попадал в руку игроку, но пенальти назначен не был. Возникает закономерный вопрос: насколько объективны судейские решения в подобных ситуациях и существуют ли четкие критерии для их определения? Параллельно с обсуждением спорных моментов в Лиге Чемпионов, в Саудовской Аравии «Аль-Наср» продолжает доминировать в чемпионате, одержав 16 побед подряд и оторвавшись от ближайшего преследователя, «Аль-Хилаля», на 8 очков.

Команда, в составе которой выступают известные футболисты, имеет в запасе еще одну игру, что позволяет ей укрепить свое лидерство. В Германии ситуация вокруг главного тренера «Баварии» Винсента Компани также привлекает внимание. Баббель, комментируя работу Компани, отметил, что предыдущие тренеры, такие как Тухель и Нагельсманн, ставили свои амбиции выше интересов команды, считая, что именно они являются ключевыми факторами побед. В отличие от них, Компани ставит команду на первое место, не критикует игроков и завоевал их доверие и уважение.

Это, по мнению Баббеля, является важным фактором успеха «Баварии». Кроме того, перед матчем «Арсенала» с «Атлетико» «канониры» выразили обеспокоенность состоянием газона на стадионе «Метрополитано» и попросили провести проверку за два часа до начала игры. Однако УЕФА не обнаружил нарушений, как и в случае с жалобой «Барселоны» перед четвертьфинальным матчем Лиги Чемпионов.

Экс-судья Грефе также высказал свое мнение о пенальти, назначенном в ворота «Атлетико», отметив, что Ганцко использовал руки, но это не является нарушением, так как на угловых игроки часто применяют большую силу, и Коке ранее делал то же самое. По его мнению, легкого контакта недостаточно для назначения пенальти. В то же время, эксперт Парлор считает, что «ПСЖ» и «Бавария» обладают большей атакующей мощью, чем «Арсенал», и поэтому являются более сильными соперниками.

Он признает, что Английская Премьер-лига является лучшей лигой в мире, но считает, что противостоять атакующей мощи «ПСЖ» и «Баварии» будет сложно. Бывший спортивный директор «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Паратичи выразил обеспокоенность состоянием итальянского футбола, заявив, что Италия недостаточно делает для развития футбола, что приводит к тому, что итальянские команды нечасто попадают на Чемпионат мира, а итальянские игроки не так часто играют в Английской Премьер-лиге или НБА.

Он также отметил, что Испания похожа на Италию в этом плане, но при этом способна выпускать сильных игроков. Все эти события и высказывания подчеркивают сложность и многогранность современного футбола, где судейские решения, тактические схемы, трансферная политика и состояние инфраструктуры играют важную роль в достижении успеха





