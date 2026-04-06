Судейские ошибки в дерби: Спартак недоволен решениями арбитра Танашева

Обзор спорных эпизодов матча Спартака и Локомотива, в которых арбитр Танашев принял решения, вызвавшие вопросы и критику со стороны Спартака и футбольных экспертов. Разбор пенальти, удалений и других неоднозначных моментов.

Спортивный директор ФК Спартак , Фрэнсис Кахигао, выразил негодование по поводу судейства в дерби , заявив о ключевых ошибках арбитра, которые повлияли на результат матча. Особое возмущение вызвал эпизод, когда судья прервал перспективную атаку Спартак а, лишив команду стопроцентной возможности для гола. Кахигао подчеркнул, что в соответствии с правилами ФИФА, судья должен был дать возможность продолжить атаку, а затем уже принимать решение по эпизоду.

Разберем ключевые моменты судейства, вызвавшие вопросы, вместе с экспертом, бывшим арбитром. Первый спорный момент произошел на 63-й минуте, когда Спартак проигрывал со счетом 0:1. После розыгрыша углового, мяч попал в руку защитнику Локомотива Морозову в штрафной. Арбитр Танашев назначил пенальти, но не показал Морозову вторую желтую карточку, хотя у него уже была одна. Эксперт отметил, что, несмотря на правильность назначения пенальти, так как рука Морозова двигалась к мячу, арбитр должен был показать вторую желтую карточку за срыв перспективной атаки. По мнению эксперта, это была ошибка судьи, так как удаление игрока последовало бы автоматически. Второй неоднозначный эпизод произошел на 72-й минуте. Морозов сфолил на Угальде, прервав быструю атаку Спартака. Танашев принял решение удалить Морозова, показав ему вторую желтую карточку. Однако, в момент принятия решения мяч уже был у Умярова, который выходил один на один с вратарем. Вместо гола был назначен штрафной удар. Эксперт Игорь Федотов считает, что Танашеву не хватило опыта в этом эпизоде. По букве закона решение было верным, но, по мнению Федотова, более опытный судья дал бы преимущество, позволив атаке завершиться. Третий момент, вызвавший споры, произошел в штрафной Спартака. Денисов, пытаясь сыграть головой, попал рукой по голове Руденко. Игроки Локомотива требовали пенальти, но Танашев не стал наказывать Спартак. Эксперт назвал этот эпизод игровой ситуацией, где Денисов играл в мяч, а движение тела было неуправляемым. Четвертый спорный эпизод случился в центре поля, где Комличенко локтем попал в кадык Литвинову. У Комличенко уже была желтая карточка, но вторую он не получил. Эксперт Федотов считает этот момент игровым, так как не было явного движения, а борьба за мяч была очень плотной. Он подчеркнул, что Танашев правильно не показал вторую желтую карточку в данной ситуации. В целом, судейство в матче вызвало много вопросов и споров. Эксперты разделились во мнениях по некоторым эпизодам, подчеркивая важность опыта и правильного толкования правил в футболе. Разбор спорных моментов указывает на необходимость более тщательного анализа ситуаций, возникающих во время игры, и принятия решений, которые соответствуют духу игры, а не только букве закона. Данный матч стал ярким примером того, как судейские решения могут существенно повлиять на ход игры и ее результат. Каждый из разобранных моментов демонстрирует сложность судейской работы и требует от арбитров высокой концентрации, опыта и умения быстро принимать решения в динамичных ситуациях





championat / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Спартак Локомотив Судейство Танашев Дерби Ошибки Пенальти Удаление Футбол РПЛ

Россия Последние новости, Россия Последние новости