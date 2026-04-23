Судейский скандал: Бакаев и Дивеев о спорном пенальти в матче «Зенит» – «Локомотив»

Игроки «Локомотива» и «Зенита» высказали разные мнения о пенальти, назначенном в матче РПЛ. Бакаев уверен, что был контакт, Дивеев – что его не было. Обсуждение судейства затронуло и другие чемпионаты.

Разгорелся спор вокруг спорного пенальти , назначенного в матче между « Зенит ом» и « Локомотив ом». Полузащитник « Локомотив а» Константин Бакаев выразил уверенность в том, что игрок « Зенит а» Дивеев коснулся мяча, и подчеркнул, что это видели не только он, но и, вероятно, все пять судей, обслуживавших встречу.

Бакаев, однако, воздержался от прямого обсуждения судейского решения, отметив, что все наблюдатели сами видят, что происходит в российском футболе в этом сезоне. Он добавил, что матч был таким же напряженным и принципиальным, как и игры с «Динамо» или ЦСКА, и у него не было никаких личных мотивов в отношении «Зенита».

Бакаев даже заявил, что слышал касание Дивеева к мячу, несмотря на то, что был заменен за 15 минут до этого момента, оставив, по его словам, свои уши на поле в штрафной площадке «Зенита». Сам Дивеев, комментируя ничью 0:0 с «Локомотивом», заявил, что «Зенит» увидел пенальти там, где он даже не почувствовал касания с мячом. Он также сообщил о небольшом повреждении ноги, но заверил, что все будет в порядке.

Дивеев также коснулся темы негативного отношения к «Зениту», отметив, что такого нет, но на его команду настраиваются более серьезно, чем на те, где он играл ранее. Он выразил недоумение по поводу пенальти в ворота «Зенита», заявив, что никого не трогал и не понимает, связано ли это с предвзятым отношением или тем, что он мог кому-то насолить.

В то же время, тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Сельтой» со счетом 1:0, отметив, что «Барселоне» пришлось тяжело, но его команда может играть лучше. Он также выразил недовольство тем, что гол Феррана не был засчитан, и хотел бы получить объяснения, почему он был признан офсайдом. Обсуждение судейства не ограничилось российским чемпионатом. Оливейра, комментируя пенальти в матче Кубка Португалии между «Спортингом» и «Порту», подчеркнул, что «Спортинг» вышел в финал, сыграв вничью 0:0 в ответном матче.

Пеп Гвардиола выразил сожаление по поводу увольнения Маурисио Почеттино из «Челси», отметив, что каждый раз, когда такое происходит, он думает о своей удаче, выбрав правильный клуб 10 лет назад. Чернышов, анализируя ситуацию в «Спартаке», вспомнил о дорогостоящих приобретениях при Станковиче и отметил, что игроки были слишком эмоциональны, что приводило к нервозности, которую успокоил Карседо.

Компани, после выхода в финал Кубка Германии, назвал это грандиозным подарком для «Баварии» и подчеркнул, что его команда сумела защититься во втором тайме, не позволив «Байеру» ничего создать в первом. Погребняк, комментируя матч «Локомотива» и «Зенита», отметил, что игра была напряженной, с большим количеством борьбы, и ничья стала справедливым результатом. В целом, ситуация вокруг судейства в футболе остается острой и вызывает много споров и обсуждений





РПЛ Зенит Локомотив Пенальти Судейство Бакаев Дивеев

