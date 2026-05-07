Стюардесса KLM госпитализирована с симптомами хантавируса после рейса в Йоханнесбург

В Нидерландах госпитализирована стюардесса авиакомпании KLM с симптомами хантавируса. Она работала на рейсе в Йоханнесбург и контактировала с пассажирами, зараженными этим вирусом. ВОЗ подтвердила восемь случаев заражения на борту круизного лайнера MV Hondius, где умерли трое пассажиров. Вирус передается от человека к человеку при близком контакте.

В Нидерландах с симптомами хантавирус а госпитализирована стюардесса авиакомпании KLM , которая работала на рейсе в Йоханнесбург и контактировала с пассажирами, зараженными этим вирусом. Женщина находится в стабильном состоянии «с легкими проявлениями вируса», она изолирована в ожидании результатов теста.

ВОЗ ранее подтвердила восемь случаев заражения хантавирусом среди находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius, где присутствовала умершая в Йоханнесбурге нидерландка и еще двое скончавшихся пассажиров. Речь идет о штамме «Андес», который передается от человека человеку при близком контакте. Судно сделало остановки у нескольких островов в Атлантическом океане, включая Кабо-Верде. Первые симптомы заболевания начали проявляться у пассажиров после того, как лайнер уже прошел большую часть маршрута по Атлантике.

Учитывая, что инкубационный период хантавируса составляет от одной до шести недель, вопрос, каким образом он попал на борт, остается открытым. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы на остров, где все смогут пройти обследование и получить медицинскую помощь. Хантавирус — это опасное заболевание, которое может вызывать тяжелые формы геморрагической лихорадки. В связи с этим власти Нидерландов и других стран усиливают меры контроля и мониторинга за пассажирами, прибывающими из регионов, где были зафиксированы случаи заражения.

Эксперты подчеркивают, что важно соблюдать меры предосторожности, такие как ношение масок, частое мытье рук и избегание тесного контакта с больными. В настоящее время проводятся расследования для установления источника заражения и предотвращения дальнейшего распространения вируса





