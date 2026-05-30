Студентов массово обманывают под видом сотрудников деканата: новая схема мошенников

Мошенники придумали новый способ обмана студентов - звонят от имени деканата и угрожают отчислением. Эксперты рассказали, как распознать обман и защититься.

Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, и теперь под удар попали студенты . Злоумышленники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками деканат а, и сообщают о якобы грядущем отчислении из-за неуспеваемости или проблем с документами.

Испуганный студент, боясь потерять место в вузе, теряет бдительность и выполняет требования аферистов. Сначала ему предлагают сверить данные, а затем просят назвать код из СМС, якобы для подтверждения личности. На самом деле этот код открывает мошенникам доступ к его аккаунту на Госуслугах или в банке. Эксперт по информационной безопасности Лунёв предупреждает: если собеседник торопит, запрещает рассказывать о разговоре, предлагает перейти в другой мессенджер или срочно переслать личные данные - это стопроцентный обман.

Настоящие сотрудники деканата или госорганов никогда не требуют пароли и коды. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить общение и самостоятельно перепроверить информацию через официальные каналы - позвонить в деканат по телефону, который известен, или зайти в личный кабинет вуза. Для защиты от подобных атак полезно соблюдать базовые правила кибергигиены. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем, используйте браузер с защитой от фишинга и обязательно включайте двухфакторную аутентификацию на всех важных сервисах.

Также стоит навести порядок в социальных сетях: удалите старые заброшенные аккаунты, проверьте настройки приватности. Помните, что большинство атак начинается не с технического взлома, а с попытки обмануть человека. Внимательность и критическое мышление - ваша лучшая защита. Если вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в полицию и заблокируйте взломанные аккаунты





