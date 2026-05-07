Строгий регламент проведения ЕГЭ: полный перечень запретов и график экзаменов

📆5/7/2026 12:50 AM
Подробный разбор правил поведения выпускников на ЕГЭ, мер безопасности, последствий за нарушения и графика проведения основных и резервных испытаний.

Предстоящая кампания по проведению единых государственных экзаменов требует от выпускников не только глубоких знаний по предметам, но и строгого соблюдения установленного регламента. В пунктах проведения экзаменов вводится жесткий контроль за соблюдением дисциплины.

Основной целью данных мер является обеспечение абсолютной прозрачности и равенства условий для всех участников процесса. В связи с этим выпускникам категорически запрещено выполнять экзаменационные задания несамостоятельно или вступать в любые формы коммуникации с другими сдающими. Любые попытки переговариваться, обмениваться сигналами или использовать средства связи будут расценены как серьезное нарушение порядка. Особое внимание уделяется материальному оснащению участников: в аудитории запрещено иметь при себе мобильные телефоны, умные часы, калькуляторы, любые виды шпаргалок, письменных заметок и иные электронные носители информации.

Единственным исключением являются строго определенные справочные материалы, которые официально разрешены для использования по отдельным предметам и выдаются организаторами. Кроме того, система безопасности предусматривает строгий запрет на вынос любых материалов из аудитории. Это касается черновиков, заполненных бланков ответов и любых электронных устройств, на которых могли бы находиться задания. Категорически запрещается фотографировать экзаменационные листы или переписывать условия задач в черновики с целью последующего выноса за пределы пункта проведения.

Внутренний распорядок также ограничивает перемещение по помещению: ходить по аудитории без сопровождения организатора, разговаривать или передавать какие-либо предметы другим участникам запрещено. Последствия за нарушение данных правил весьма суровы. В случае выявления попытки списывания или использования запрещенных средств, участник будет немедленно удален из пункта проведения экзамена. На месте происшествия составляется официальный акт о нарушении, второй экземпляр которого направляется в государственную экзаменационную комиссию для принятия окончательного решения о статусе работы выпускника.

График проведения испытаний уже определен. Основной этап единых государственных экзаменов стартует 1 июня. В этот день выпускники приступят к сдаче истории, литературы и химии. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет явиться в основной день, предусмотрены резервные даты, которые запланированы в период с 22 по 25 июня.

Также образовательная система предусматривает возможность пересдачи одного из предметов по желанию учащегося в июле, конкретно 8 и 9 числа. Это дает выпускникам дополнительный шанс улучшить свои результаты для поступления в вузы мечты. Параллельно с организационными вопросами обсуждаются этические аспекты досмотра школьников. Министерство просвещения РФ официально поддержало порядок досмотра, установленный Рособрнадзором.

Основной акцент в новых рекомендациях сделан на соблюдении прав человека и личного пространства учащихся. Согласно утвержденным нормам, организаторы и сотрудники охраны не должны прикасаться к ученикам или их личным вещам во время проверки. Данные меры особенно актуальны в контексте обсуждений запрета физического досмотра школьников перед сдачей ЕГЭ-2026. Ведомство подчеркнуло, что рекомендации полностью исключают любой физический контакт с участниками госэкзамена и их имуществом, что позволяет снизить уровень стресса у выпускников и избежать конфликтных ситуаций в день испытаний.

Таким образом, государство стремится сбалансировать необходимость строгого контроля с уважением к личности каждого учащегося

