Эксперты рассказывают, как правильно проводить весеннюю обработку сада, чтобы защитить растения от болезней и вредителей, и избежать развития устойчивости к химическим препаратам. Предлагается схема ротации препаратов для эффективной борьбы с грибковыми заболеваниями.

Весенняя обработка сад а – это не просто традиционный уход, а важная стратегическая задача, направленная на обеспечение здоровья и будущего урожая плодовых деревьев и кустарников. Однако, многие сад оводы совершают одну и ту же ошибку, которая сводит на нет все усилия – они используют одни и те же препараты из года в год.

Это приводит к тому, что вредители и возбудители болезней быстро адаптируются к действующим веществам, и эффективность обработок значительно снижается. По сути, это превращается в гонку вооружений, где садовник постоянно отстает, пытаясь найти все более сильные средства, вместо того чтобы менять тактику. Важно понимать, что устойчивость патогенов к химическим препаратам – это не миф, а реальность, с которой необходимо считаться. Многие препараты, продающиеся под разными торговыми названиями, могут содержать один и тот же активный компонент.

Следовательно, повторное использование препарата, даже если он имеет другое название, не решит проблему, а лишь ускорит развитие устойчивости. Агроном Павел Лагута, эксперт портала aif.ru, подчеркивает необходимость ротации препаратов при обработке сада. Он предлагает конкретную схему, которая позволяет эффективно бороться с широким спектром грибковых заболеваний, таких как пятнистости, мучнистая роса, фитофтора, ржавчина, альтернариоз и парша. Эта схема предполагает использование различных препаратов на разных этапах развития растений.

До распускания почек рекомендуется обработка препаратом Брунька, который направлен на уничтожение зимующих спор грибков. Через месяц, перед раскрытием цветков, следует использовать Байлетон, блокирующий выход личинок вредителей. После цветения, в фазе завязи, оптимальным выбором будет Ордан или Профит Голд, которые пресекают распространение взрослых особей. И, наконец, поздней осенью, после листопада, снова применяется Брунька для завершения цикла защиты.

Такая ротация препаратов создает своего рода лабиринт для вредителей, из которого им сложно найти выход. Они не успевают адаптироваться к одному препарату, так как постоянно сталкиваются с новыми действующими веществами. Применение данной схемы не только обеспечивает защиту текущего урожая, но и создает основу для здоровья растений в будущем. Важно понимать, что ключ к успеху заключается не в использовании самых мощных или дорогих препаратов, а в грамотном планировании и чередовании средств с разным принципом действия.

Соблюдение четкой последовательности и регулярность обработок также играют важную роль. Такой подход позволяет не только избежать привыкания патогенов к химическим составам, но и снизить нагрузку на окружающую среду. Ведь использование меньшего количества препаратов, но более эффективных, в конечном итоге более экологично и экономически выгодно. Кроме того, важно помнить о профилактических мерах, таких как своевременная обрезка деревьев, удаление опавших листьев и плодов, а также обеспечение хорошей вентиляции сада.

Эти простые действия помогут снизить риск возникновения заболеваний и уменьшить потребность в химических обработках.





