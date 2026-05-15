Подробный анализ итогов визита президента Таджикистана в КНР, включая подписание договора о вечной дружбе, инвестиции в размере 8 миллиардов долларов и вопросы региональной безопасности на границе с Афганистаном.

Итоги двадцать второго визита президента Таджикистан а в Китай скую Народную Республику ознаменовали собой новый качественный переход в отношениях между двумя государствами. В результате интенсивных переговоров на высшем уровне было подписано тридцать один документ, охватывающий самые разные сферы сотрудничества.

Особое значение имеет совместное заявление об углублении двусторонних связей и исторический договор о вечной дружбе и добрососедстве. Этот документ, пронизанный духом стратегического доверия, базируется на ключевом лозунге: Друзья навеки, враги никогда. По мнению экспертов, такая формулировка подчеркивает стремление сторон создать незыблемый фундамент для долгосрочного партнерства, которое выйдет за рамки простого экономического обмена и станет полноценным геополитическим союзом.

Важно отметить, что Китай за последние годы прочно закрепил за собой статус главного инвестора и ключевого торгового партнера республики, фактически обойдя в этих показателях Россию, что свидетельствует о серьезном смещении векторов влияния в регионе. Экономический блок соглашений стал центральной темой визита, причем масштаб привлеченных средств поражает воображение. Соглашение об инвестициях на сумму восемь миллиардов долларов США является беспрецедентным для экономики Таджикистана.

Для наглядности политологи приводят в сравнение визит в Вашингтон в две тысячи двадцать пятом году, в ходе которого было подписано соглашение лишь на три миллиарда долларов. Таким образом, китайская поддержка оказывается почти в три раза масштабнее американской. На сегодняшний день в Таджикистане уже функционирует более семисот компаний с китайским капиталом, что говорит о глубокой интеграции экономик. Помимо традиционных отраслей, особое внимание уделяется инновациям и IT-сектору.

Стремление Душанбе модернизировать свою технологическую базу делает партнерство с КНР приоритетным направлением. Существует также вероятность того, что Китай начнет использовать Центральную Азию для обхода санкций США, перенося часть своих производственных мощностей в регион по аналогии с тем, как это было реализовано во Вьетнаме и странах Юго-Восточной Азии. Однако этот процесс может столкнуться с внутренними противоречиями, так как китайские компании зачастую предпочитают использовать собственные трудовые ресурсы, игнорируя местный рынок труда в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане.

Не менее важным аспектом взаимодействия остается региональная безопасность, которая в условиях нестабильности в Афганистане приобретает критический характер. Прошлые инциденты, связанные с нападениями боевиков на китайские заводы и граждан КНР на территории Таджикистана, продемонстрировали уязвимость границ и необходимость тесной координации спецслужб. В рамках визита было подписано двадцать восемь соглашений по линии безопасности на общую сумму шестьсот сорок семь миллионов долларов. Однако аналитики полагают, что самые важные вопросы обсуждались в закрытом режиме.

В частности, речь шла о ситуации в афганской провинции Бадахшан, где фиксируются восстания против талибов. Для Китая Таджикистан имеет стратегическое значение из-за общей границы, что делает республику важным буфером безопасности. Современная геополитическая обстановка, включая конфликты в Украине и Иране, а также глобальное противостояние между Вашингтоном и Пекином, заставляет Китай переосмыслить свою роль в Центральной Азии. Текущий визит президента Рахмона стал отражением этих глобальных трансформаций, где региональные игроки вынуждены пересматривать старые договоренности и адаптироваться к новым реалиям многополярного мира





Таджикистан Китай Инвестиции Безопасность Геополитика

