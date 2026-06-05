Страны ЕС намерены ограничить временную защиту для военнообязанных украинцев

Большинство стран Евросоюза поддержали предложение Чехии исключить мужчин мобилизационного возраста из программы временной защиты для украинцев. Еврокомиссия подготовит документы к июлю. Инициатива также отвечает интересам Киева.

На встрече министров внутренних дел стран Евросоюза в Люксембурге было принято предварительное решение о значительном изменении условий временной защиты для граждан Украины. Глава МВД Чехии Любомир Метнар сообщил, что около 80 процентов государств-членов поддержали инициативу Праги, предполагающую продление статуса временной защиты для украинских беженцев после 2027 года, но с важным исключением: из программы предлагается исключить мужчин мобилизационного возраста.

По словам Метнара, Еврокомиссия должна подготовить соответствующие законодательные документы к июлю текущего года. Метнар пояснил, что данный шаг отражает изменившуюся ситуацию с начала конфликта на Украине. Если раньше среди прибывающих беженцев преобладали женщины, дети и пожилые люди, то в последние годы более половины новых мигрантов составляют мужчины трудоспособного и призывного возраста. Он подчеркнул, что инициатива находит поддержку и в Киеве, поскольку украинские власти заинтересованы в возвращении мужчин для обороны страны, восстановления экономики и будущего восстановления государства.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что Украина действительно просит ЕС исключить военнообязанных мужчин из действия директивы о временной защите. Среди стран, активно продвигающих данное предложение, называются Германия и Польша, которые приняли наибольшее количество украинских беженцев: ФРГ - почти 1,3 миллиона человек (29,4 процента от общего числа в ЕС), Польша - более 960 тысяч (22,2 процента). В настоящее время рассматриваются различные варианты реализации идеи.

Один из них предполагает сохранение легального статуса только для тех мужчин, которые по украинским законам имеют освобождение от мобилизации, включая инвалидов и многодетных отцов. Согласно данным Euronews, взрослые мужчины составляют 26,6 процента украинских беженцев в Европе, однако точных данных о том, сколько из них являются призывными и сколько прибыли нелегально, нет. Ранее портал Euractiv сообщал, что обсуждение корректировки режима временной защиты началось ещё в марте.

Один из обсуждаемых вариантов предусматривает сокращение масштабов программы и её преобразование в более ограниченный остаточный статус, предназначенный для наиболее уязвимых лиц или тех, кто пока не может претендовать на другой правовой статус. Однако такой подход поднимает сложные правовые и политические вопросы. Спецпредставитель Евросоюза по вопросам украинцев Илва Йоханссон ранее заявляла, что программа не будет продолжаться вечно.

Эксперты отмечают, что данная инициатива отражает не только усталость европейских обществ от финансовой нагрузки, но и попытку скорректировать подход к украинскому кризису в соответствии с внутренними политическими и экономическими запросами





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