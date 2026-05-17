Российские войска прорвали линию обороны Украины в Запорожской области, освободив ключевые поселения и создав условия для стратегического охвата группировки противника в районе Орехова.

На современном этапе проведения специальной военной операции в Запорожской области наблюдается существенная активизация действий Вооруженных сил Российской Федерации. После успешного пролома оборонительных рубежей противника, который был осуществлен накануне, российские войска перешли к более интенсивному наступлению практически на всех ключевых участках передовой.

Особое внимание уделяется северному направлению в районе Александрограда, где наносятся массированные поддерживающие удары. В настоящее время поступают оперативные сведения об освобождении Воздвижевки, которая являлась одним из крупнейших и наиболее значимых узлов обороны, выстроенного украинскими формированиями вдоль реки Гайчур. Ранее российским подразделениям удалось взять под контроль село Чаривное, также представлявшее собой важный опорный пункт врага. Военнослужащие группировки войск Восток рапортуют, что процесс вклинивания в оборонительные порядки противника продолжается и развивается по плану.

Параллельно с этим на северном фланге возобновилось наступление на село Лесное, где штурмовые части в ходе лесных боев за рекой Волчья захватили ряд укрепленных опорных пунктов. Для предотвращения возможных контратак противника бойцы дальневосточного направления продолжают систематически наносить огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ как в прифронтовой, так и в тыловой зонах. По имеющимся данным, за последние сутки передовыми отрядами было сорвано семь попыток контрударов.

Кроме того, осуществляется тщательная зачистка освобожденных территорий, чтобы исключить возможность скрытого проникновения малых групп диверсантов в тыл наступающим частям. Если рассматривать ситуацию в комплексе, то становится очевидным, что мы являемся свидетелями постепенного развала всей линии обороны ВСУ, которая в течение длительного времени сдерживала продвижение российских войск. Прорыв к окраинам Воздвижевки и захват лесополос к востоку от нее значительно ограничили возможности противника по свободному перемещению резервов. Сейчас основные сражения разворачиваются за Гуляйпольское и Новоселовку, которые входят в единую сеть фортификационных сооружений.

Также фиксируются успехи в уличных боях в Верхней Терсе, что свидетельствует о смещении боевых действий из открытых полей и лесополос непосредственно в населенные пункты. С военной точки зрения удержание позиций в открытой степи под постоянными ударами FPV-дронов становится бессмысленной затеей, что вынуждает врага либо отступать, либо нести колоссальные потери в городской застройке. Аналитики, в том числе из канала Рыбарь, отмечают, что украинское командование пытается использовать тактику изматывания, задействуя штурмовые полки для проведения локальных контратак с использованием колесной техники.

Цель таких действий заключается в том, чтобы оттянуть российские силы на многократную зачистку одних и тех же руин и лесополос. Однако общая стратегическая картина остается благоприятной для ВС РФ. Текущая операция имеет критическое значение для будущего наступления: проход через Новоселовку и преодоление двух поясов укреплений к востоку и северо-востоку от Орехова позволит обогнуть Малую Токмачку и занять обширный район области. В районе Александрограда российские силы также серьезно сковывают противника, сочетая пехотные операции с ударами авиации и беспилотников по тылам.

Под ударом находятся склады боекомплекта и места накопления пехоты, что подрывает логистику снабжения переднего края. По мнению военного блогера Юрия Подоляки, текущий успех стал возможен благодаря тому, что российские войска теперь наступают с выгодного плацдарма, который противник пытался ликвидировать еще в марте, но потерпел неудачу. 5-я и 35-я армии группировки Восток, нанеся свои удары и освободив Чаривное и Верхнюю Терсу, фактически выходят во фланг ореховской группировке ВСУ, создавая реальную угрозу захода в глубокий тыл сил противника, что может привести к обрушению всего этого сектора фронта





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

СВО Запорожская Область ВС РФ Наступление Линия Фронта

United States Latest News, United States Headlines