Head Topics

Страх перед прошлым: Как кризис с заложниками 1979 года повлиял на решение Трампа по Ирану

Международные Отношения News

📆4/19/2026 5:42 AM
📰lentaruofficial
165 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 63%

Президент США Дональд Трамп, опасаясь повторения ситуации с захватом американских дипломатов в Иране в 1979 году, проявлял крайнее нетерпение и гнев при принятии решений относительно возможной военной операции. Его опасения потерь среди военных и отказ европейских союзников от участия омрачили процесс, а общественное мнение в США начало сомневаться в его стратегии. Несмотря на это, Трамп настаивает на успешности переговоров с Ираном, называя конфликт «шалостью».

Американский президент Дональд Трамп испытывал серьезные опасения, связанные с возможным повторением кризиса с заложниками, произошедшего в 1979 году, когда иран ские студенты захватили посольство США и взяли в плен 66 американских дипломатов. Это прошлое событие, глубоко укоренившееся в американской национальной памяти, оказывало значительное влияние на принятие решений Трамп ом в отношении Иран а.

3 апреля, когда поступила информация об исчезновении двух пилотов с подбитого самолета F-15E, президент в буквальном смысле обрушился с гневом на немногочисленных сотрудников западного крыла Белого дома. Его крики требовали немедленного начала поисково-спасательной операции, а его возмущение вызывало то, что военным требовалось время для выработки детального и продуманного плана действий. Помощники Трампа, получая оперативные сводки, намеренно информировали главу государства лишь о наиболее существенных моментах, поскольку опасались, что его нетерпение и импульсивность могут нанести ущерб проводимой операции. Кроме того, Трампа глубоко обескуражило и возмутило нежелание стран Старого света принимать участие в его военной операции. «Европейцы не помогают», — постоянно повторял он во время совещаний, выражая свое недовольство и разочарование. Аналитики отмечают, что «импульсивный стиль президента никогда прежде не подвергался такому испытанию в ходе затяжного военного конфликта. За публичной бравадой Трампа в отношении войны скрываются его собственные страхи», — резюмировали авторы издания. Эти страхи были связаны с огромными потенциальными потерями среди американских военных. Несмотря на заверения в том, что наземная операция пройдет успешно и что захват территории обеспечит США контроль над стратегически важным проливом, Трамп принял решение, основанное на опасении, что американские военные, даже в случае успешной высадки на остров, окажутся «легкой добычей» для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это решение, а также общая неопределенность ситуации, привели к тому, что большинство американцев начали сомневаться в наличии у Трампа четкого и продуманного плана действий в контексте войны с Ираном. Результаты опросов показали, что лишь 15 процентов респондентов считают, что президенту удалось достичь поставленных целей, а 20 процентов убеждены, что он никогда их не достигнет. Более того, согласно исследованию, только 38 процентов американцев поддерживают нанесение ударов по Ирану, и доля противников таких действий растет даже среди тех, кто голосовал за Трампа на выборах 2024 года. Впоследствии Трамп попытался оценить ход переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, заявив: «Иран не сможет нас шантажировать. У нас идут очень хорошие переговоры. Все складывается очень хорошо». Он добавил, что у Ирана «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет лидеров, у них нет ничего». Продолжающийся конфликт он назвал «шалостью» со стороны Ирана, который, по его словам, «поступал так же на протяжении 47 лет». «Иран согласен на все», — заявил Трамп, игнорируя возможные противоречия и сомнения. В то же время, в самом Иране опровергли его заявления, обвинив его во лжи. «Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — прозвучало заявление со стороны иранских представителей. Были призывы к американскому лидеру ограничить общение с прессой, чтобы избежать импровизаций, подобных угрозам уничтожить иранскую цивилизацию. Хотя американский лидер какое-то время сдерживался, он в итоге вернулся к привычной для себя риторике, демонстрируя сохраняющуюся напряженность в отношениях между двумя странами и влияние исторических событий на современную политику

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lentaruofficial /  🏆 5. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »



Render Time: 2026-04-19 08:41:45