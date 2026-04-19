Президент США Дональд Трамп, опасаясь повторения ситуации с захватом американских дипломатов в Иране в 1979 году, проявлял крайнее нетерпение и гнев при принятии решений относительно возможной военной операции. Его опасения потерь среди военных и отказ европейских союзников от участия омрачили процесс, а общественное мнение в США начало сомневаться в его стратегии. Несмотря на это, Трамп настаивает на успешности переговоров с Ираном, называя конфликт «шалостью».

Американский президент Дональд Трамп испытывал серьезные опасения, связанные с возможным повторением кризиса с заложниками, произошедшего в 1979 году, когда иран ские студенты захватили посольство США и взяли в плен 66 американских дипломатов. Это прошлое событие, глубоко укоренившееся в американской национальной памяти, оказывало значительное влияние на принятие решений Трамп ом в отношении Иран а.

3 апреля, когда поступила информация об исчезновении двух пилотов с подбитого самолета F-15E, президент в буквальном смысле обрушился с гневом на немногочисленных сотрудников западного крыла Белого дома. Его крики требовали немедленного начала поисково-спасательной операции, а его возмущение вызывало то, что военным требовалось время для выработки детального и продуманного плана действий. Помощники Трампа, получая оперативные сводки, намеренно информировали главу государства лишь о наиболее существенных моментах, поскольку опасались, что его нетерпение и импульсивность могут нанести ущерб проводимой операции. Кроме того, Трампа глубоко обескуражило и возмутило нежелание стран Старого света принимать участие в его военной операции. «Европейцы не помогают», — постоянно повторял он во время совещаний, выражая свое недовольство и разочарование. Аналитики отмечают, что «импульсивный стиль президента никогда прежде не подвергался такому испытанию в ходе затяжного военного конфликта. За публичной бравадой Трампа в отношении войны скрываются его собственные страхи», — резюмировали авторы издания. Эти страхи были связаны с огромными потенциальными потерями среди американских военных. Несмотря на заверения в том, что наземная операция пройдет успешно и что захват территории обеспечит США контроль над стратегически важным проливом, Трамп принял решение, основанное на опасении, что американские военные, даже в случае успешной высадки на остров, окажутся «легкой добычей» для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Это решение, а также общая неопределенность ситуации, привели к тому, что большинство американцев начали сомневаться в наличии у Трампа четкого и продуманного плана действий в контексте войны с Ираном. Результаты опросов показали, что лишь 15 процентов респондентов считают, что президенту удалось достичь поставленных целей, а 20 процентов убеждены, что он никогда их не достигнет. Более того, согласно исследованию, только 38 процентов американцев поддерживают нанесение ударов по Ирану, и доля противников таких действий растет даже среди тех, кто голосовал за Трампа на выборах 2024 года. Впоследствии Трамп попытался оценить ход переговоров между Соединенными Штатами и Ираном, заявив: «Иран не сможет нас шантажировать. У нас идут очень хорошие переговоры. Все складывается очень хорошо». Он добавил, что у Ирана «нет флота, нет военно-воздушных сил, нет лидеров, у них нет ничего». Продолжающийся конфликт он назвал «шалостью» со стороны Ирана, который, по его словам, «поступал так же на протяжении 47 лет». «Иран согласен на все», — заявил Трамп, игнорируя возможные противоречия и сомнения. В то же время, в самом Иране опровергли его заявления, обвинив его во лжи. «Медийная война и манипуляция общественным мнением являются важной частью войны, и иранский народ не пострадает от этих уловок», — прозвучало заявление со стороны иранских представителей. Были призывы к американскому лидеру ограничить общение с прессой, чтобы избежать импровизаций, подобных угрозам уничтожить иранскую цивилизацию. Хотя американский лидер какое-то время сдерживался, он в итоге вернулся к привычной для себя риторике, демонстрируя сохраняющуюся напряженность в отношениях между двумя странами и влияние исторических событий на современную политику





