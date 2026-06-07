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Стрельба на фестивале в Толидо: 12 раненых, двое в критическом состоянии

Криминал News

Стрельба на фестивале в Толидо: 12 раненых, двое в критическом состоянии
СтрельбаТолидоОгайо
📆6/7/2026 3:24 AM
📰dw_russian
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На летнем фестивале Old West End в Толидо, штат Огайо, произошла стрельба, в результате которой пострадали 12 человек. Подозреваемые не задержаны, ведется расследование. Губернатор Огайо пообещал, что правоохранители найдут виновных. Инцидент произошел на фоне высокой статистики массовых перестрелок в США.

В субботу, 6 июня, во время проведения летнего фестиваля Old West End в историческом районе Толидо , штат Огайо , произошла стрельба . В результате инцидента огнестрельные ранения получили минимум 12 человек, при этом двое находятся в критическом состоянии.

Заместитель начальника полиции Джозеф Хеффернан подтвердил информацию, отметив, что подозреваемые на данный момент не задержаны. Правоохранительные органы активно прочесывают район, опрашивают свидетелей и анализируют видео с мобильных телефонов для установления виновных. Полиция также рекомендовала жителям избегать ряда кварталов на время расследования. На месте происшествия по-прежнему присутствует значительное число полицейских.

Губернатор Огайо Майк Девайн выступил с официальным заявлением в социальной сети X, подчеркнув, что летние фестивали должны быть безопасными местами, где семьи могут проводить время вместе без страха перед насилием. Он выразил уверенность в том, что правоохранительные органы смогут найти подозреваемых, причастных к этому бессмысленному преступлению. Согласно данным некоммерческой организации Gun Violence Archive, которая ведет статистику эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в США, с начала года в стране произошло минимум 170 массовых перестрелок.

Статистика наглядно демонстрирует масштаб проблемы, которая continues to affect communities across the nation. Инцидент в Толидо напоминает другие трагические события, связанные с насилием с применением огнестрельного оружия в США. Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния, где преступница предположительно покончила с собой. Стрельба в школах стала мрачной реальностью для американских школьников и их родителей, что даже привело к появлению стартапов, предлагающих защищать детей с помощью дронов.

Политический контекст также играет роль: по мнению немецких СМИ, Дональд Трамп может попытаться извлечь политическую выгоду из подобных инцидентов, как это уже наблюдалось после стрельбы в отеле Washington Hilton, где он давал ужин для журналистов. Кроме того, недавно произошла стрельба возле Белого дома, в результате которой нападавший погиб от ранений, а также готовивший теракт на концерте Тейлор Свифт был приговорен к 15 годам тюрьмы. Эти события подчеркивают разнообразие форм насилия и необходимость комплексного подхода к обеспечению общественной безопасности

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Стрельба Толидо Огайо Фестиваль Массовая Перестрелка Полиция Расследование Жертвы Насилие С Огнестрельным Оружием США

 

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