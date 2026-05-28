Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Столичный детский омбудсмен предлагает разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет

Политика News

Столичный детский омбудсмен предлагает разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет
Детский ОмбудсменПодросткиПодработка
📆5/28/2026 12:22 PM
📰lifenews_ru
24 sec. here / 6 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 68%

Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предлагает изменить федеральное законодательство, чтобы разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет.

Столичный детский омбудсмен Ольга Ярославская предлагает разрешить подросткам подрабатывать уже с 12 лет. В настоящее время федеральное законодательство не позволяет детям младше 14 лет устраиваться на работу даже на лёгкий труд, а детям от 14 до 15 лет требуется письменное согласие родителей для заключения трудового договора.

Полная трудовая самостоятельность наступает лишь в 16 лет. Однако детям младше 14 лет, а также сиротам и оставшимся без попечения, потребуется согласие органов опеки. Остальным несовершеннолетним достаточно письменного разрешения от родителей. Кроме того, существует список запрещённых вакансий, в который входят вредные или опасные производства, работы на высоте, должности, связанные с тяжестями, а также всё, что угрожает нравственному развитию, включая ночные клубы

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Детский Омбудсмен Подростки Подработка Федеральное Законодательство

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Архангельской области 12 членов ОПГ осудили за обналичивание маткапиталаВ Архангельской области 12 членов ОПГ осудили за обналичивание маткапиталаКотласский городского суда признал виновными в мошенничестве и покушение на хищение (ч. 4 ст.
Read more »

«Шинник» планирует построить 12-тысячный стадион к 2030 году, сообщил губернатор: «Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи»«Шинник» планирует построить 12-тысячный стадион к 2030 году, сообщил губернатор: «Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи»Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах «Шинника» построить новый стадион.
Read more »

В Петербурге из-под земли забил фонтан с горячей водой до 12-го этажаВ Петербурге из-под земли забил фонтан с горячей водой до 12-го этажаВ Петербурге из-под земли забила горячая вода до уровня 12 этажа: на месте работают аварийные службы, жители близлежащих домов остались с водоснабжением.
Read more »

Экипаж Виталия Петрова выиграл первую в истории России 12-часовую гонку на выносливостьЭкипаж Виталия Петрова выиграл первую в истории России 12-часовую гонку на выносливостьЭкипаж Виталия Петрова выиграл первую в истории России 12-часовую гонку на выносливость
Read more »

Памфилова: 12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписейПамфилова: 12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписейПодробности читайте на vedomosti.ru
Read more »

Названы 12 симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорироватьНазваны 12 симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорироватьКардиологи назвали скрытые симптомы болезней сердца, которые многие игнорируют.
Read more »



Render Time: 2026-05-28 15:22:28