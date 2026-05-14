Стоимость операции США против Ирана превысила 81 миллиард долларов

📆5/14/2026 10:33 PM
По данным портала Iran War Cost Tracker, расходы на военную операцию Соединённых Штатов против Ирана превысили 81 миллиард долларов. Кроме того, в мае Пентагон сообщило о затратах США на конфликт с Ираном в размере около 29 миллиардов долларов.

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. Стоимость операции Соединённых Штатов против Иран а превысила 81 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

"На 75-й день операции расходы превысили 81 миллиард", — говорится в сообщении. По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду. При этом в мае в Пентагоне заявили, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 29 миллиардов долларов. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля.

Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.

