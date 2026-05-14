Стоимость операции США против Ирана превысила 81 миллиард долларов

По данным портала Iran War Cost Tracker, расходы на военную операцию Соединённых Штатов против Ирана превысили 81 миллиард долларов. Кроме того, в мае Пентагон сообщило о затратах США на конфликт с Ираном в размере около 29 миллиардов долларов.

Москва, 15 мая - АиФ-Москва. Стоимость операции Соединённых Штатов против Иран а превысила 81 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

"На 75-й день операции расходы превысили 81 миллиард", — говорится в сообщении. По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду. При этом в мае в Пентагоне заявили, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 29 миллиардов долларов. Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля.

Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о "самой мощной наступательной операции" против Израиля и военных баз США. В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока. Оцените материал ОбществоИранДональд ТрампСШ





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Иран США Операция Расходы Дональд Трамп

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Анас набрал 81 (29+52) очко за регулярный сезон КХЛ – это рекорд среди легионеровНападающий минского «Динамо» Сэм Анас набрал 81-е очко в сезоне.

Read more »

Вышли на плато. Сколько будет стоить доллар на этой неделеВо вторник один доллар стоит 81,30 рубля, на межбанковских торгах курс чуть выше – 81,50 рубля.

Read more »

IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 61 миллиард долларовСтоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 61 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Read more »

IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 65 миллиардов долларовСтоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 65 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Read more »

IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 77 миллиардов долларовСтоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 77 миллиардов долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Read more »

Автограф последней поэмы Сергея Есенина 'Черный человек' включен в Государственный реестр уникальных документовАвтограф последней поэмы Сергея Есенина 'Черный человек' внесен в Государственный реестр уникальных документов от Росархива. Также говорится о том, что в городе Голубовцы открыт памятник Сергею Есенину, 9 мая, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Read more »