Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent опустилась ниже $82 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $82 за баррель впервые с 10 марта 2026 года. Давление на рынок оказали новости о согласовании сделки по урегулированию конфликта между США и Ираном.

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $82 за баррель впервые с 10 марта 2026 года. По состоянию на 10:55 мск цена Brent снижалась на 1,65% и достигала $81,8 за баррель.

К 11:00 мск снижение замедлилось до 1,5%, а котировки находились на уровне $81,92 за баррель. Позднее, в 11:32 мск, стоимость нефти опустилась до $81,19 за баррель. Давление на рынок оказали новости о согласовании в ночь на 15 июня сделки по урегулированию конфликта между США и Ираном. На фоне ожиданий открытия Ормузского пролива и восстановления поставок нефти инвесторы начали сокращать позиции в сырьевых активах.

В акватории Персидского залива сейчас находится более 20 млн т углеводородов. После возобновления судоходства этот объем может поступить на мировой рынок в течение одной-двух недель, что способно оказать заметное давление на цены. Дополнительным фактором снижения котировок стали ожидания восстановления добычи нефти в странах Персидского залива до уровней, существовавших до начала конфликта. При этом участники рынка пока сохраняют осторожность.

По словам эксперта по фондовому рынку БКС Андрея Смирнова, до официального подписания соглашения сохраняются риски новой эскалации





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