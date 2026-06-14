Два вертолета столкнулись в воздухе над пригородом Рекрейо-дос-Бандейрантес, все погибли, в том числе музыкальный продюсер и блогер. Упавшие на парковку автосалона машины загорелись. Новость связана с другими катастрофами 2014 года, включая падение AirAsia в Индии и C-130 в Колумбии, а также сокращениями в Volkswagen.

Согласно информации пожарных, два вертолета столкнулись в воздухе над пригородным районом Рекрейо-дос-Бандейрантес. На борту одного из вертолетов находились пять человек, включая бразильского музыкального продюсера, аргентинского видеорежиссера и известного аргентинского блогера на YouTube по имени Гаспар Прим, известного как Gaspi.

Второй вертолет пилотировался одним пилотом. В результате столкновения все находившиеся на борту погибли. После удара обломки вертолетов рухнули на парковку автосалона, специализирующегося на электромобилях, что привело к возгоранию примерно двадцати автомобилей. Эта трагедия стала частью серии авиационных катастроф, произошедших в 2014 году, когда часто возникали трудности с установлением точных причин инцидентов.

Одним из подобных случаев было падение самолета AirAsia, а также авиакатастрофа в Индии, где лайнер с 242 людьми на борту упал на жилой квартал в Ахмадабаде, большая часть пассажиров погибла, однако полиция подтвердила спасение одного человека. В том же году военно-транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение при взлете из Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии, на борту находились 126 военнослужащих, министр обороны Санчес заявил об отсутствии данных о нападении, но число жертв этого происшествия позже выросло до 69.

Помимо авиационных трагедий, в новостях упоминалось, что Volkswagen планирует сократить к концу года в ФРГ 19 тысяч сотрудников, а автопром Германии ожидает потерю дополнительно 125 тысяч рабочих мест к 2035 году. Эти события отражают сложную ситуацию как в авиационной безопасности, так и в автомобильной промышленности, где сталкиваются с реструктуризацией и технологическими изменениями





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