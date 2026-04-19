Стихийные бедствия, инновации и духовные события: насыщенная неделя в России

В России пройдут мероприятия, посвященные ликвидации последствий стихийных бедствий, развитию инновационных технологий в электронной коммерции и медиа, а также состоится традиционная трансляция схождения Благодатного огня.

В пятницу, 7 апреля, на юге России произошло стихийное бедствие, вызванное двумя мощными наводнениями, которые привели к жертвам и пострадавшим. Массовые подтопления затронули несколько городов и районов, нарушив работу систем водо- и электроснабжения. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, оказавшиеся в зоне затопления. В горных районах наблюдались камнепады и сходы селей, что привело к повреждению мостов и размытию дорог, усложнив тем самым доступ спасательных служб и оказание помощи.

В связи со сложившейся ситуацией власти республики ввели режим чрезвычайной ситуации в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в ряде прилегающих районов. Для координации усилий по ликвидации последствий стихии и оказанию помощи населению президент Российской Федерации поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Куренкову и главе Республики Дагестан Сергею Меликову взять ситуацию под личный контроль и принять все необходимые меры для поддержки пострадавших. На данный момент ведутся работы по оценке ущерба, восстановлению инфраструктуры и оказанию гуманитарной помощи.

Одновременно с этим, в сфере высоких технологий и бизнеса 8 апреля в Москве состоится значимое событие — пленарная сессия Конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа (КИТ). Мероприятие соберет ведущих экспертов и представителей государственных органов для обсуждения актуальных вопросов развития электронной коммерции и медиаиндустрии. В числе спикеров заявлены министр экономического развития Максим Решетников, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения Сергей Кравцов, главный исполнительный директор RWB Роберт Мирзоян, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев. Модератором сессии выступит глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким. Ожидается, что дискуссии коснутся ключевых трендов, вызовов и перспектив развития цифровой экономики и медиапространства.

Также 11 апреля верующие со всего мира будут с особым трепетом ждать торжественной церемонии схождения Благодатного огня. Прямая трансляция этого значимого духовного события из храма Гроба Господня в Иерусалиме начнется в 13:00 по московскому времени. Ежегодное чудо, которое, согласно преданию, происходит в Великую Субботу, символизирует божественное присутствие и является одной из главных святынь православного мира. Ожидается, что миллионы верующих по всему миру смогут наблюдать за этим событием в режиме реального времени.





