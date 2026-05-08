Стивен Эй Смит о превосходстве «Оклахомы» над «Лейкерс» и других событиях плей-офф НБА

Стивен Эй Смит высказался о преимуществе «Оклахомы» над «Лейкерс» в плей-офф НБА. Также в материале освещаются другие ключевые события второго раунда, включая конфликт между Педро Мартинесом и Атаманом и комментарии Джей Джей Редика о судействе.

Стивен Эй Смит выступил с резкими заявлениями о превосходстве «Оклахомы» над « Лейкерс » в преддверии возможного противостояния в плей-офф НБА . По мнению журналиста, « Оклахома » значительно сильнее « Лейкерс », и даже без участия Джейлена Уильямса команда сможет одержать победу над лос-анджелесским клубом.

Смит отметил, что «Лейкерс» выглядят слабо в матчах против «Тандера», и даже без ШГА (Шай Гилджес-Александер) «Оклахома» сможет обыграть соперника. Однако, по мнению журналиста, без Уильямса у «Оклахомы» могут возникнуть проблемы в финале конференции, где их потенциальными соперниками станут «Сан-Антонио» или «Миннесота». В другом интервью Шай Гилджес-Александер высказался о Леброне Джеймсе, назвав его одним из лучших игроков в истории баскетбола. Гилджес-Александер признал, что Джеймс уже не на пике своей карьеры, но все еще остается очень сильным игроком.

В ответ на это Стивен Эй Смит напомнил о недавнем поражении «Лейкерс» от «Оклахомы» со счетом 3-1, подчеркнув, что команда Джеймса не выглядит убедительно в этом сезоне. В ходе второго раунда плей-офф «Лейкерс» проиграли «Оклахоме» несмотря на 31 очко Остина Ривза. В другом матче «Детройт» одержал победу над «Кливлендом» благодаря 25 очкам и 10 передачам Кендрика Каннингема. Также в этот день произошел конфликт между Педро Мартинесом и Атаманом, но после игры оба игрока пожали друг другу руки, продемонстрировав профессионализм.

Джей Джей Редик, комментируя игру «Тандера», заявил, что судьи должны строже следить за фолами команды, так как они часто допускают грубые нарушения, которые остаются безнаказанными





