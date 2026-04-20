Стефано Доменикали призывает команды Формулы-1 мыслить как бизнес-партнеры

Стефано Доменикали настаивает на изменении управленческой стратегии в Формуле-1, призывая руководителей команд отказаться от узкого тактического мышления ради процветания чемпионата в долгосрочной перспективе.

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выступил с важным заявлением, призывая руководителей команд пересмотреть подход к управлению спортом. По его мнению, текущая модель принятия решений в Королевских гонках требует серьезной трансформации, так как многие лидеры коллективов слишком сильно сфокусированы на достижении краткосрочных тактических преимуществ, забывая о долгосрочном развитии чемпионата как глобального бизнес -проекта.

Доменикали подчеркивает, что подобная фрагментация интересов мешает прогрессу, и предлагает внедрить элементы корпоративной ответственности, свойственные американским спортивным лигам. Основная проблема, по мнению руководителя Ф-1, заключается в структуре управления командами. В отличие от американского спорта, где владельцы франшиз лично присутствуют на собраниях и мыслят категориями прибыли и устойчивости своего бизнеса, в Формуле-1 большинство участников дискуссий — это наемные менеджеры. Хотя они являются высококлассными специалистами, их приоритеты часто ограничены спортивными целями текущего сезона или интересами конкретного автопроизводителя. Это создает ситуацию, в которой команды пытаются саботировать изменения регламента, опасаясь потерять даже малейшее преимущество над соперниками, вместо того чтобы оценивать влияние реформ на привлекательность спорта для фанатов, спонсоров и инвесторов. Доменикали призывает к смене парадигмы: конкуренция должна оставаться жесткой исключительно на трассе, в борьбе за секунды, инженеров и пилотов, но за пределами гоночного полотна все должны выступать единым фронтом. Для достижения успеха всей индустрии руководители должны осознать необходимость жертв ради общего блага. Глава Ф-1 убежден, что если участники чемпионата перестанут действовать как разрозненные группы с узкими целями и начнут принимать решения с позиции акционеров, заинтересованных в росте всей экосистемы, то это принесет плоды каждому участнику в долгосрочной перспективе. Рост доходов и популярности спорта возможен только тогда, когда каждый игрок понимает, что процветание Формулы-1 напрямую конвертируется в успех его личного проекта. Переход к такой модели мышления, по словам Доменикали, является критическим этапом взросления чемпионата. В конечном итоге, именно способность видеть картину целиком и готовность пожертвовать локальной выгодой ради глобального доминирования бренда Формулы-1 станут ключевыми факторами, которые определят успех серии в ближайшее десятилетие





