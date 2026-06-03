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Стенд Всероссийской федерации русской тройки начал работу на ПМЭФ

Спорт News

Стенд Всероссийской федерации русской тройки начал работу на ПМЭФ
Всероссийская Федерация Русской ТройкиПетербургский Международный Экономический ФорумРусская Тройка
📆6/3/2026 1:37 PM
📰РИА Новости
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Всероссийская федерация русской тройки начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Основной целью участия ВФРТ в ПМЭФ является привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке.

На Петербургском международном экономическом форуме стартовал стенд Всероссийской федерации русской тройки. Основной целью участия ВФРТ в ПМЭФ является привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке.

Этот национальный вид спорта нуждается в поддержке, чтобы продолжать свое развитие. ВФРТ начала работу на ПМЭФ, сообщил исполнительный директор Алексей Плотников. Он отметил, что одна из главных целей создания федерации и участия в ПМЭФ - привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке. ВФРТ была зарегистрирована, чтобы отвечать за развитие этого национального вида спорта в стране.

На учредительном собрании президентом ВФРТ единогласно был избран председатель наблюдательного совета АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки". Стенд Всероссийской федерации русской тройки начал работу на Петербургском международном экономическом форуме. Участники ПМЭФ могут прокатиться на настоящей русской тройке и узнать о ее истории. ВФРТ будет отвечать за развитие национального вида спорта в стране.

ВФРТ начала работу на ПМЭФ, сообщил исполнительный директор Алексей Плотников. Основной целью участия ВФРТ в ПМЭФ является привлечение внимания спонсоров и меценатов к русской тройке

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Всероссийская Федерация Русской Тройки Петербургский Международный Экономический Форум Русская Тройка

 

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