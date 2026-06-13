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Статистика финальных игр: Карл‑Энтони Т. - MVP, Ануноби - противоположность

Спорт News

Статистика финальных игр: Карл‑Энтони Т. - MVP, Ануноби - противоположность
Карл‑Энтони Т.СпёрсНикс
📆6/13/2026 7:33 PM
📰sportsru
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Анализ ключевых статистических показателей игр финала Спёрс и Никс, подчёркивающий роль Карл‑Энтони Т. как центральной фигуры в успехе своей команды и выводы о надёжности защиты и нападения обеих команд.

В последние недели баскетбол активно обсуждал финальные игры между Спёрс и Никс , а в центре внимания оказался великолепный ЦбА Карл‑Энтони Т. Его плюс‑минус за четыре встречи в финале суммирует +48 очков.

Он стал единственным стартовым игроком, который демонстрирует положительный показатель в каждой из игр. Помимо Т. на поле также показал себя Ануноби - единственный стартовый игрок, чей плюс‑минус отрицателен во всех четырёх матчах, получив -19 очков. В центре внимания также стоит Вемби, стартующей турком Сан‑Антонио, чья статистика в финале равна +11. Изначально в обсуждении упоминались и другие игроки, в том числе Харт, Бриджес, Кэснт, Фокс, Шампани и Порочный.

Весь баланс очков обозначает, что Т. в настоящий момент считается фантомным MVP финала и остаётся в распоряжении команде благодаря своей стабильности. Стоит отметить, что нападение Спёрс на протяжении семи игр оказалось более эффективным, чем у Никс. Нападение Спёрс имело почти +98 и +33 очков в каждом матче, в то время как Никс смогли собрать там значительно меньше очков. Это явное преимущество Спёрса указывает на лучшую открытости и более чёткое владение мячом, благодаря чему они более часто выполняют быстрые броски.

Многие игроки и тренеры отмечают важность финального акцента и контроль давления. Большую часть поражений Никс стали занести за неудачу в 4‑й четверти - от Вемби возникло безумное давление. Как уже указано, в среднем разница +/- за четвертую долю схлопывается больше, чем в остальных частях игры. По мнению экспертов, именно эти разрывы заняли роль недостаточной концентрации техасцев, которые дошли до заключительных минут сезона, и их слабая дисциплина не может обеспечивать преимущества в точности основ.

Это, согласно наблюдениям, упрощает работу Спёрса, а значит команда остаётся более точной и чёткой в атаках. Появление единственного отрицательного плюс‑минуса, как у Ануноби, указывает на возможность гипемысо или поразительных хаотических атак со стороны Никс. В итоге Спёрс удалось завоевать три победы в серии, однако Дисконт также доказал, что Никс могут продать вторая часть баланса

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Карл‑Энтони Т. Спёрс Никс Плюс‑Минус Финальный Статистика

 

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