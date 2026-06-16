Старший трейдер УК «Альфа-Капитал’ предсказывает укрепление рубля в ближайшие дни

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал’, прогнозирует укрепление рубля в ближайшие дни, учитывая ряд факторов, включая подписание меморандума между США и Ираном и заседание российского Центробанка по ключевой ставке. Кроме того, он отмечает влияние новых санкций Великобритании и их влияние на логистику российского ‘голубого топлива’.

Ближайшие дни доллар будет стоить в районе 71-73 рублей за единицу, предположил в разговоре с aif.ru старший трейдер УК «Альфа-Капитал’ Владислав Силаев. По его словам, если Ормузский пролив откроется, диапазон сдвинется в район 70-72 рублей, в противном случае доллар укрепится до 73-75 рублей.

Во вторник, 16 июня, доллар торгуется на отметке 72,45 рубля, евро – 83,80 рубля, юань – 10,70 рубля. На внебиржевых торгах с утра ‘американец’ держался у отметки 72,31 рубля, евро – у 83,70 рубля, юань – у 10,69 рубля.

‘Основные события, за которыми мы продолжаем следить, – подписание меморандума между США и Ираном, запланированное на 19 июня, и заседание российского Центробанка по ключевой ставке в тот же день, – говорит Силаев. – Среди других факторов – новый пакет санкций Великобритании, включающий эмбарго на суда, перевозящие российский СПГ, и расширение ограничений против так называемого теневого флота. Пока что это крупнейший британский санкционный шаг в отношении российского ‘голубого топлива’, общее число судов, которые Лондон связывает с теневым флотом, превышает 600.

И хотя моментального эффекта на курс рубля этот шаг не окажет, ограничение логистики может сказаться в более дальней перспективе. Для курса национальной валюты это означает пересмотр ожиданий по параметрам июльского цикла Минфина, – говорит Силаев. – Если цены на нефть удержатся ниже 85 долларов за бочку, налоговая цена марки Urals за июнь может сложиться серьезно ниже майского уровня, а объем следующего цикла покупок Банка России – не вырасти или даже уменьшиться. Все это пока укрепляет рубль





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