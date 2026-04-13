Стартовал прием заявок на городскую премию для молодых ученых в Москве

В Москве открыт прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Премия присуждается за достижения в области естественных, технических и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение инноваций в экономику и социальную сферу города. Заявки принимаются до 17 июля. Имена победителей станут известны в январе 2027 года.

Москва , 13 апреля – АиФ- Москва . В российской столице открыт прием заявок на престижную городскую премию, предназначенную для молодых исследователей. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 17 июля текущего года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , подчеркнув значимость поддержки научных инициатив и стимулирования развития науки в городе.

Премия, которая уже зарекомендовала себя как важный стимул для молодых талантов, нацелена на выявление и поощрение лучших достижений в различных областях знаний. В этом году ожидается большой интерес со стороны молодых ученых, стремящихся внести свой вклад в развитие Москвы и российской науки в целом. Премия традиционно привлекает внимание широкой общественности и является важным событием в научной жизни города. Победителями премии станут молодые ученые, чьи научные достижения будут признаны наиболее значимыми в области естественных, технических и гуманитарных наук. Кроме того, будут отмечены проекты, направленные на разработку и внедрение инновационных решений, которые способствуют развитию экономики и улучшению социальной сферы Москвы. Конкурс охватывает широкий спектр научных направлений, что позволяет молодым исследователям из разных областей проявить свои таланты и добиться признания. Оценивать работы конкурсантов будут в 22 различных номинациях, разделенных на две основные категории. Первая категория охватывает работы в таких областях, как математика, физика, механика, химия, информатика, астрономия, а также медицинские, технические и инженерные отрасли. Вторая категория включает разработки в сфере авиации, электроники, био- и нанотехнологий, а также фармацевтики. Этот широкий охват позволяет отразить многообразие научных интересов и обеспечить справедливую оценку достижений молодых ученых. Объявление имен лауреатов премии запланировано на январь 2027 года, что дает участникам достаточно времени для подготовки и представления своих лучших работ. В прошлом году конкурс вызвал большой интерес: было подано свыше 1,4 тысячи заявок от молодых ученых, представляющих более 300 различных научных организаций Москвы. Результаты прошлого конкурса показали высокий уровень представленных работ и подтвердили значимость премии для развития научного потенциала города. 77 человек были удостоены звания лауреатов, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции и качестве представленных исследований. Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал важность поддержки молодых специалистов, в том числе в области науки. Ранее он также рассказывал о мерах, принимаемых для помощи будущим специалистам строительной отрасли, что подчеркивает комплексный подход к развитию кадрового потенциала столицы. Премия для молодых ученых является важным элементом этой стратегии, направленной на создание благоприятных условий для развития науки и инноваций в Москве





