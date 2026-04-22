Срочное предупреждение для граждан США: немедленно покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте призвало граждан США немедленно покинуть Ливан из-за ухудшающейся обстановки в сфере безопасности и риска эскалации конфликта. Рекомендовано использовать коммерческие рейсы и разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Бейруте выпустило срочное предупреждение для своих граждан, настоятельно рекомендуя им немедленно покинуть территорию Ливан а, используя доступные коммерческие авиарейсы. Данное заявление было опубликовано 22 апреля на официальном веб-сайте дипмиссии.

В сообщении подчеркивается, что обстановка в сфере безопасности остается крайне нестабильной и подвержена стремительным изменениям. Посольство призывает граждан США покинуть Ливан, пока сохраняется возможность вылета коммерческими рейсами, что может стать затруднительным в ближайшем будущем. Это предупреждение отражает растущую обеспокоенность по поводу эскалации напряженности в регионе и потенциальной угрозы для безопасности американских граждан.

В связи с этим, посольство рекомендует тем, кто не может или не желает покидать Ливан, разработать детальные планы действий в чрезвычайных ситуациях и постоянно отслеживать последние новости и обновления от официальных источников. Особое внимание уделяется необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на минимизацию рисков. В частности, гражданам США рекомендуется избегать посещения зданий, получивших повреждения, не прикасаться к обнаруженным боеприпасам, воздерживаться от участия в массовых демонстрациях и протестах, а также проявлять повышенную бдительность при посещении туристических объектов и мест скопления людей.

Эти меры призваны защитить американских граждан от потенциальных угроз, связанных с нестабильной ситуацией в стране. Посольство также подчеркивает важность поддержания связи с родственниками и друзьями, информируя их о своем местонахождении и планах. В текущей обстановке, оперативная информация и координация действий могут сыграть решающую роль в обеспечении безопасности. Ситуация в Ливане осложняется продолжающимся конфликтом между Израилем и группировкой «Хезболла», что создает дополнительные риски для гражданского населения и иностранных граждан.

Поэтому, посольство США призывает своих граждан серьезно отнестись к данному предупреждению и принять все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Несмотря на отсутствие официального перемирия, существует опасение, что хрупкое перемирие между Израилем и Ливаном может быть быстро нарушено, учитывая нежелание «Хезболлы» разоружаться до полного вывода израильских войск с территории Ливана. Это создает постоянную угрозу возобновления боевых действий и ухудшения гуманитарной ситуации.

В связи с этим, посольство США рекомендует своим гражданам проявлять максимальную осторожность и избегать любых действий, которые могут быть расценены как провокационные или опасные. Посольство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и оказывать поддержку своим гражданам, находящимся в Ливане. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, граждане США могут обратиться за помощью в посольство по указанным контактным данным. Посольство также напоминает о необходимости соблюдения местных законов и правил, а также уважения к культуре и традициям Ливана.

Это поможет избежать недоразумений и конфликтов с местными жителями. В целом, ситуация в Ливане остается сложной и непредсказуемой, поэтому посольство США призывает своих граждан проявлять максимальную осторожность и принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Постоянное отслеживание новостей и соблюдение рекомендаций посольства являются ключевыми факторами для защиты от потенциальных угроз. Посольство также призывает граждан США избегать поездок в районы, где ведутся боевые действия или наблюдается повышенная напряженность.

Это поможет избежать ненужных рисков и обеспечить свою безопасность. В случае необходимости, посольство готово оказать содействие в организации эвакуации своих граждан из Ливана. Однако, следует учитывать, что возможности эвакуации могут быть ограничены в случае резкой эскалации конфликта. Поэтому, посольство настоятельно рекомендует своим гражданам покинуть Ливан как можно скорее, используя доступные коммерческие рейсы.

В противном случае, они должны быть готовы к тому, что в случае ухудшения ситуации, эвакуация может стать невозможной. Посольство США также выражает свою обеспокоенность по поводу сообщений о нападении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на город Тир на юге Ливана, в результате которого пострадали несколько человек. Посольство призывает все стороны конфликта соблюдать международное право и защищать гражданское население. Посольство также напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности при посещении туристических мест, особенно в районах, близких к границе с Израилем.

Эти районы могут быть подвержены обстрелам и другим видам нападений. Поэтому, посольство рекомендует своим гражданам избегать посещения этих районов и проявлять повышенную бдительность при посещении других туристических объектов. В целом, посольство США призывает своих граждан проявлять максимальную осторожность и принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности в Ливане. Ситуация в стране остается сложной и непредсказуемой, поэтому важно быть готовым к любым неожиданностям.

Посольство продолжает внимательно следить за развитием ситуации и оказывать поддержку своим гражданам, находящимся в Ливане





