Средний размер пенсии работающих россиян достиг 23 461 рубля в марте 2026 года

📆4/30/2026 1:26 AM
📰Известия
По данным Социального фонда России, средний размер пенсии работающих граждан в марте 2026 года составил 23 461 рубль, что на 2 489 рублей больше, чем годом ранее. Наибольший размер пенсии зафиксирован на Чукотке (38 581 рубль), а наименьший — в Дагестане (16 870 рублей). Также отмечается рост пенсий в Чукотском автономном округе на 3,7 тысячи рублей за год.

Средний размер пенсии работающих россия н в марте 2026 года достиг рекордного уровня, составив 23 461 рубль. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель составлял 20 972 рубля, рост составил 2 489 рублей.

Это свидетельствует о положительной динамике в системе пенсионного обеспечения страны. Однако, несмотря на общий рост, существуют значительные региональные различия. Так, наименьший средний размер пенсии зафиксирован в Республике Дагестан, где он составляет 16 870 рублей, в то время как на Чукотке этот показатель достиг 38 581 рубля. Это объясняется различиями в экономическом развитии регионов, уровне заработной платы и других социально-экономических факторов.

Социальный фонд России также отметил, что Чукотский автономный округ является единственным регионом, где средний размер пенсии превышает 40 тысяч рублей. В марте 2025 года этот показатель составлял 38,2 тысячи рублей, а за год он увеличился на 3,7 тысячи рублей. Это говорит о стабильном росте пенсионного обеспечения в этом регионе, что может быть связано с особенностями экономики Чукотки и государственной поддержкой. Несмотря на положительные тенденции, среди россиян сохраняется недоверие к негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям.

Многие граждане предпочитают доверять государству в вопросах пенсионного обеспечения, что может привести к снижению интереса к дополнительным пенсионным накоплениям. Это, в свою очередь, может негативно сказаться на уровне жизни пенсионеров в долгосрочной перспективе. Эксперты отмечают, что отказ от дополнительных сбережений на старость может привести к ухудшению финансового положения граждан после выхода на пенсию

