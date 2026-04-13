Спрос на ипотеку в России вырос в I квартале 2026 года на 6%

Аналитики фиксируют рост спроса на ипотечные кредиты в России в первом квартале 2026 года. На фоне изменений в льготных программах наблюдается перераспределение спроса между льготной и рыночной ипотекой.

В первом квартале 2026 года наблюдался рост спроса на ипотечные кредиты в России, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом стало известно 13 апреля из сообщения аналитиков финансового маркетплейса Выберу.ру, опубликованного в издании Известия. Исполнительный директор сервиса, Ярослав Баджурак, подчеркнул, что рынок находится в процессе структурной перестройки, вызванной изменениями в условиях льготных ипотечных программ и их большей адресностью.

На фоне этих изменений наблюдается закономерное снижение спроса на льготные программы, в то время как заемщики постепенно возвращаются к рыночной ипотеке. Аналитики отмечают, что основной вклад в общий рост спроса внесли первые два месяца квартала. В январе интерес к ипотеке вырос почти на 11% по сравнению с декабрем, а в феврале – примерно на 9%. В марте же была зафиксирована отрицательная динамика – снижение на уровне около 9%, однако это не оказало существенного влияния на положительный итог квартала в целом. Также существенные изменения коснулись структуры спроса. Льготные программы показали снижение активности: интерес к семейной ипотеке сократился на 26% по сравнению с предыдущим кварталом, к сельской ипотеке – примерно на 20%, а к ипотеке для IT-специалистов – на 7%. В то же время, спрос на военную ипотеку продемонстрировал рост на 17% квартал к кварталу, в то время как дальневосточная ипотека сохранила прежний уровень спроса. Ярослав Баджурак высказал мнение, что в ближайшие месяцы динамика может оставаться сдержанной, поскольку рынок продолжает адаптироваться к новым условиям, а банки ужесточают требования к заемщикам. Более заметный рост, по его прогнозам, станет возможным во втором полугодии, если процентные ставки приблизятся к отметке 15% и ниже. Дополнительно, в контексте ипотечного рынка, следует отметить инициативы правительства по повышению финансовой защищенности заемщиков. Рассматривается вопрос о сохранении части выручки от продажи ипотечного жилья при банкротстве заемщика, а именно – 10% от вырученной суммы. Это позволит повысить уровень финансовой безопасности для заемщиков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 8 апреля сообщил, что правительство рассматривает возможность увеличения лимита по семейной ипотеке, а также внедрение дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье. В настоящее время проводятся детальные исследования и анализ потенциального влияния предлагаемых изменений на ипотечный рынок, финансовое состояние семей и демографическую ситуацию в стране. Хуснуллин также подчеркнул, что сохранение льготной ипотеки является вынужденной мерой, обусловленной необходимостью поддержки населения. Власти рассчитывают, что снижение ключевой ставки Центрального банка позволит постепенно сократить объем бюджетной поддержки ипотечных программ. В настоящее время ведется работа над внесением изменений в различные ипотечные программы, включая семейную ипотеку, с целью повышения их эффективности и адаптации к меняющимся условиям рынка. Все актуальные новости и подробности о событиях в сфере ипотечного кредитования и других важных событиях регулярно освещаются в канале Известия в мессенджере МАХ, где публикуются самые свежие и важные новости. Анализ изменений на ипотечном рынке показывает, что происходит его трансформация, обусловленная как государственным регулированием, так и изменениями в экономической ситуации. Снижение спроса на льготные программы, вероятно, связано с их пересмотром и большей адресностью, что делает их доступными для более узкого круга заемщиков. Рост интереса к рыночной ипотеке, в свою очередь, может быть обусловлен адаптацией заемщиков к новым условиям и поиском более выгодных предложений. Увеличение спроса на военную ипотеку свидетельствует о сохранении государственной поддержки этой категории граждан. Ужесточение требований банков к заемщикам является естественной реакцией на повышение рисков в условиях нестабильности. Важно отметить, что процентные ставки являются ключевым фактором, влияющим на динамику ипотечного рынка. Снижение ставок может стимулировать спрос и способствовать росту объемов ипотечного кредитования. Кроме того, планы правительства по изменению условий семейной ипотеки и сохранению части выручки от продажи ипотечного жилья при банкротстве заемщиков направлены на повышение доступности ипотеки и защиту прав заемщиков. Эти меры, в совокупности с другими факторами, формируют сложную картину развития ипотечного рынка, требующую постоянного мониторинга и анализа для принятия обоснованных решений как участниками рынка, так и государственными органами





