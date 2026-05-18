Спорная практика школы: просили учеников ставить подписи в журналах инструктажей по технике безопасности

Пермский школьник обратил внимание на спорную практику в школе: учеников регулярно просили ставить подписи в журналах инструктажей по технике безопасности, хотя прямой обязанности делать это у детей нет.

Как рассказал «Базе» семиклассник Алексей (имя изменено), в его учебном заведении такие подписи собирали каждый триместр. По словам подростка, большинство школьников расписывались формально и даже не вникали в содержание инструктажа. Алексея смутило, что юридическую силу подпись обычно приобретает с 14 лет, однако в журналах расписывались и дети 11–12 лет. После этого он направил обращения в Минобразования и Минпросвещения, а родитель одного из учеников пожаловался в прокуратуру.

В ответах чиновников фактически подтвердили: обязанности подписывать такие журналы у школьников нет. Подписи использовались лишь как способ зафиксировать присутствие на инструктаже. Прокуратура Дзержинского района Перми признала жалобу родителя обоснованной. В школе «ЭнергоПолис» выявили нарушения при проведении инструктажей, директору внесли представление и потребовали привести внутренние правила в соответствие с законом





