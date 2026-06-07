Спортсмен занял второе место, но не сумел взять высоту дома

Шведский спортсмен одержал 40 побед подряд, но сегодня не сумел взять высоту дома. Победителем стал австралиец Кертис Маршалл. Также победили Кнороз в прыжках с шестом и Лысенко в прыжках в высоту. "День прыжков" посвящен этим событиям.

Спорт смен занял второе место с результат ом 5,80 м. Победил австралиец Кертис Маршалл , взявший высоту 5, 90 м . До этого старта швед одержал 40 побед подряд . Последний раз он проигрывал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако в июле 2023 года .

Не его день сегодня. Не взять такую высоту дома! Бывает значит даже с лучшими. Просто забыть об этом, чем раньше - тем лучше!

«День прыжков». Кнороз победила в прыжках с шестом с личным рекордом – 4,87 м, Лысенко выиграл в прыжках в высоту, другие результаты Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США» Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие» Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом.

Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен» Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру





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