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Спортсмен занял второе место, но не сумел взять высоту дома

Спорт News

Спортсмен занял второе место, но не сумел взять высоту дома
СпортсменВторое МестоРезультат
📆6/7/2026 4:53 PM
📰sportsru
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Шведский спортсмен одержал 40 побед подряд, но сегодня не сумел взять высоту дома. Победителем стал австралиец Кертис Маршалл. Также победили Кнороз в прыжках с шестом и Лысенко в прыжках в высоту. "День прыжков" посвящен этим событиям.

Спорт смен занял второе место с результат ом 5,80 м. Победил австралиец Кертис Маршалл , взявший высоту 5, 90 м . До этого старта швед одержал 40 побед подряд . Последний раз он проигрывал на этапе «Бриллиантовой лиги» в Монако в июле 2023 года .

Не его день сегодня. Не взять такую высоту дома! Бывает значит даже с лучшими. Просто забыть об этом, чем раньше - тем лучше!

«День прыжков». Кнороз победила в прыжках с шестом с личным рекордом – 4,87 м, Лысенко выиграл в прыжках в высоту, другие результаты Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США» Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие» Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом.

Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен» Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру

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Спортсмен Второе Место Результат Высота Победил Австралиец Кертис Маршалл Высота 5 90 М До Этого Старта Швед Одержал 40 Побед Подряд Последний Раз Проигрывал На Этапе \Бриллиантовой Лиги\ В Монако В Июле 2023 Года Не Его День Сегодня Не Взять Такую Высоту Дома Бывает Значит Даже С Лучшими Кнороз Победила В Прыжках С Шестом С Личным Рекордом 87 М Лысенко Выиграл В Прыжках В Высоту Другие Результаты Смирнов Об Основателе CNN Тернере Песков – На Вопрос О Позиции МОК По РФ И Израи Мы Против Политизации Спорта Ситуацию С Нашими Олимпийцами И ОКР Нужно Прив Депутат Свищев Нашим Ребятам Нужно Выходить На Подиум С Гимно Очень Надеемся Что В Ближайшее Время Этот Вопрос Будет Решен Тренер Копьеметательницы Маркарян У Веры Травма Из-За Которой Она Вынуждена Пропустить Весь Ле Но Она Не Думает Завершать Карьеру

 

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