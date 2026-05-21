Спортивный комментатор про «Астон Виллу» и ее победу в Лиге Европы УЕФА

Спортивный комментатор Казанский поделился впечатлениями от победы "Астон Виллы" в Лиге Европы УЕФА в сезоне-2025/2026. "Астон Вилла" прошла весь путь, скучая в группе и плей-офф, но с уверенностью выше финала, где разгромила "Фрайбург" со счётом 3:0.

"Астон Вилла" прошла весь путь, скучая. Что в группе, что в плей-офф. Может только с "Ноттингемом" в первом матче потрудились. А всё остальное...

На таком уровне спокойствия и класса. Вот удивительно как "Вилла" застряла. В Лиге чемпионов забраться высоко в плей-офф точно нет. А вот здесь просто с запасом.

Установив планку для прыжка на шесть метров, и никто даже близко в этом году не допрыгнул. Финал как показатель. Ну какой там "Фрайбург"? Совсем другой пошиб.

Даже смысла нет что-то разбирать и анализировать. Чистое наслаждение эстетическое голами "Виллы". Унаи отлично устроился!. Очень рад за него и Принца.

Up the Villa. Жаль, что Оззи (исполнитель Оззи Осборн - известный большой фанат "Астон Виллы". Он скончался летом прошлого года. - Прим.

"Чемпионата")порадуется. Что-нибудь на басах сегодня явно исполнит", — написал Казанский в телеграм-канале.

"Астон Вилла" стала обладателем Лиги Европы впервые в истории. Это случилось после разгромной победы бирмингемцев над "Фрайбургом" со счётом 3:0 в финале соревнования





